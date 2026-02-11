हाथियों से डरकर बिजली के खंभे से टकराया स्कूटी सवार, लोगों में दहशत, वीडियो आया सामने
हरिद्वार में हाथियों से डरे स्कूटर सवार युवक की बिजली के खंभे से टक्कर हो गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 11, 2026 at 1:20 PM IST
हरिद्वार: शहर के रिहायशी इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों की आवाजाही लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. हरिद्वार की गार्डन कॉलोनी में आए दिन जंगल से निकलकर हाथी आबादी में प्रवेश कर रहे हैं. बीते मंगलवार की रात भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसने स्थानीय लोगों में डर और अफरातफरी का माहौल पैदा कर दिया. यहां एक दो जंगली हाथी आबादी में घुस आए. अचानक हाथियों को देखकर सड़क पर मौजूद लोग घबरा गए. इसी दौरान एक स्कूटी सवार युवक हाथियों को देखकर इतना घबरा गया कि वह संतुलन खो बैठा और पास ही लगे बिजली के खंभे से जा टकराया.
गनीमत रही कि युवक को गंभीर चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया. गनीमत ये भी रही कि हाथियों ने नीचे गिरे युवक पर हमला नहीं किया और कुछ देर रुकने के बाद शांतिपूर्वक आगे की ओर निकल गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह हाथियों के अचानक सामने आने से स्कूटी सवार युवक घबरा जाता है और अपना नियंत्रण खो देता है. वीडियो में कॉलोनी के भीतर हाथियों की मौजूदगी और लोगों में फैला डर भी नजर आता है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
स्थानीय लोगों में हाथियों का डर: हरिद्वार के जगजीतपुर, राजा गार्डन और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग लगातार हाथियों की आवाजाही से भयभीत है. लोगों का कहना है कि रात के समय बाहर निकलना मुश्किल भरा हो गया है. यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो, आने वाले समय में यहां बड़ा हादसा भी हो सकता है.
बीती रात राजा गार्डन क्षेत्र में हाथियों के आने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और सुबह के समय हाथियों को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ने में सफलता हासिल की गई. स्कूटी सवार युवक से जुड़ा वीडियो उनके संज्ञान में अभी नहीं आया है. वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है.
-शीशपाल, हरिद्वार रेंज अधिकारी-
दूसरे दिन भी बड़ा हादसा टला, लेकिन खतरा बरकरार: फिलहाल इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह साफ संकेत है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है. क्योंकि दो दिन पूर्व भी एक स्कूटी सवार युवक ने हाथियों के पीछे स्कूटी दौड़ाई थी. उस समय स्थानीय लोगों और वन विभाग की टीम ने युवक को काफी खरी खोटी भी सुनाई थी. लेकिन आज एक बार फिर से हाथियों की दहशत एक अन्य स्कूटी युवक की जान पर भारी पड़ सकती थी. फिलहाल हाथियों की मूवमेंट से हरिद्वार के आबादी वाले इलाकों में खतरा बरकरार है.
