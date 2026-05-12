ETV Bharat / state

दुर्ग में युवक की हत्या, दोस्तों पर भी जानलेवा हमला, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज

दुर्ग : छत्तीसगढ़ की शिक्षा धनी कहे जाने वाले दुर्ग जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजीव नगर इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. केजू राइस मिल के पास रात करीब 2 बजे अज्ञात हमलावरों ने तीन युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया. इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है.

पुलिस के मुताबिक जितेश ठाकुर अपने साथियों राहुल और नेहरू ठाकुर के साथ राइस मिल के पास मौजूद था. तभी अचानक अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया. हमला इतना भीषण था कि जितेश ठाकुर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं राहुल और नेहरू ठाकुर हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए.



लकड़ी के ठेले पर ले गए अस्पताल

इस घटना के बाद एक बेहद विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई. एम्बुलेंस या वाहन की तत्काल सुविधा न मिल पाने के कारण, परिजनों और स्थानीय लोगों को मजबूरन दोनों लहूलुहान घायलों को लकड़ी के ठेले पर लादकर अस्पताल ले जाना पड़ा. घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें दलबल के साथ मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में पुलिस पुरानी रंजिश या आपसी विवाद के एंगल को देख रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. इलाके में बढ़ते जनाक्रोश और तनाव को देखते हुए राजीव नगर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. लगातार हो रही इन आपराधिक घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.अब देखना होगा कि पुलिस इन अज्ञात हमलावरों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है.

