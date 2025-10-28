प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, बाइक सहित किया आग के हवाले, आरोपी महिला गिरफ्तार, जीजा व अन्य फरार
प्रेम प्रसंग के एक मामले में महिला ने अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया. इसमें उसके जीजा व अन्य ने सहयोग किया.
Published : October 28, 2025 at 5:00 PM IST
सीकर: जिले के फतेहपुर कोतवाली थाना इलाके में चित्रकूट बालाजी मंदिर के पीछे बाइक सवार का अधजला शव मिला था. जिस पर मृतक के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है. जबकि उसके जीजा सहित अन्य फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है.
कोतवाल सुरेन्द्र सिंह देगड़ा ने बताया कि मृतक दयाचंद जाट का महिला के साथ पिछले तीन सालों से संबंध था. इस बीच संबंधों में तनाव आने से तंग होकर महिला ने अपने जीजा को सूचना दी. जीजा और साली सहित अन्य आरोपियों ने दयाचंद को देर रात अनजान जगह पर बुलाकर उसके साथ मारपीट की. जिससे उसकी मौत हो गई. मौत को दुर्घटना का रूप देने के लिए उन्होंने हाइवे पर बाइक सहित युवक को जला दिया. लेकिन युवक का चेहरा नहीं जलने से उसकी पहचान हो गई.
पढ़ें: नीले ड्रम में लाश मिलने का मामला: प्रेम प्रसंग में रोड़ा था युवक, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला
इस मामले में पुलिस ने फतेहाबाद निवासी सीता पत्नी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि उसका जीजा पवन कुमार निवासी हुडेरा तथा अन्य आरोपी अभी फरार हैं. आरोपी पवन आपराधिक प्रवृत्ति का है. उसके खिलाफ करीब 6 प्रकरण दर्ज हैं. मृतक दयाचंद जाट बिजली के उपकरण ठीक करने का काम करता था. वह आरोपिया के घर में काम करने के आया था. जिसके बाद से दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी. आरोपी सीता अस्पतालों में खाना बनाने का कार्य करती है. उसके पति का निधन हो चुका है. घटना को अंजाम देने वाले अन्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है.