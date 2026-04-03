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पलामू में यात्री बस कार्यालय में फायरिंग, एक युवक की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस

पलामू: जिले के मेदिनीनगर के प्राइवेट बस स्टैंड स्थित शताब्दी मार्केट के दूसरे तल्ले में एक यात्री बस के कार्यालय में फायरिंग की घटना हुई है. इस घटना में गुड्डू खलीफा उर्फ समीर खलीफा नामक युवक की मौत हो गई है. अपराधियों ने गुड्डू खलीफा को सामने से ललाट में गोली मारी है. गुड्डू खलीफा मेदिनीनगर के कुंड मोहल्ले का रहने वाला है. पूरे मामले में पुलिस ने फैज खान नामक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर छापेमारी कर रही है.

यात्री बस कार्यालय में बैठे थे गुड्डू

दरअसल, मेदिनीनगर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास मौजूद शताब्दी मार्केट के उपरी तल्ले पर राजा साहब नामक यात्री बस का कार्यालय है. यात्री बस के कार्यालय में राजा साहेब बस के मिंटू और गुड्डू खलीफा उर्फ समीर खलीफा बैठे थे. इसी क्रम में अज्ञात अपराधी मौके पर पहुंचे और गुड्डू खलीफा उर्फ समीर खलीफा को निशाना बनाकर फायरिंग किया.

2012 हत्याकांड से जुड़ा है मामला

2012 में झामुमो नेता सह मुहर्रम इंतजामिया कमिटी के पूर्व जेनरल लड्डू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. लड्डू खान की हत्या का आरोप फैज खान पर लगा था. गुड्डू खलीफा उर्फ समीर खलीफा लड्डू हत्याकांड का गवाह था. लड्डू हत्याकांड के मामले में फैज खान लंबे समय तक जेल में रहा था. मामले को लेकर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग किया था. जिसमें गुड्डू खलीफा नामक युवक की मौत हुई है.