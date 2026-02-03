ETV Bharat / state

राजधानी में CCTV में दिखा साइकिल से जाता हुआ युवक; कुछ दूर लाश मिली

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में ईंट-गुम्मो से कूचकर युवक की हत्या. ( ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव मुल्लाखेडा गांव की सरहद पर पड़ा मिला. शव की शिनाख्त चौराासी गांव निवासी संतराम उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई.

जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान चौरासी ने सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शव पर बाहर से चोट के कई निशान पाए गए. इससे स्पष्ट है कि युवक की हत्या की गई है.

मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. इसके साथ ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

डीसीपी दक्षिणी निपुन अग्रवाल ने बताया कि आज सुबह करीब 8.30 बजे थाना सुशान्त गोल्फ सिटी को सूचना मिली कि मुल्ला खेडा गांव की सरहद पर एक शव मिला है.

शव की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुशांत गोल्फ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर शव के निरीक्षण के दोरान मृतक के शरीर पर स्पष्ट रूप से चोट के निशान पाए गए. साथ ही ईंट से प्रहार किये जाने के निशान भी मिले. इससे लग रहा है कि युवक की ईंट-गुम्मो से कूंचकर हत्या की गई है.