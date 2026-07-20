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कानपुर में वृद्ध महिला से मारपीट का विरोध करने पर युवक की हत्या, नौ पर मुकदमा दर्ज

बुजुर्ग महिला को खाना देने के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या.

कानपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या
कानपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 4:21 PM IST

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कानपुर: नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट का विरोध करना 19 वर्षीय युवक को भारी पड़ गया. विवाद के बाद पिता-पुत्र समेत नौ लोगों ने युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई.

नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह के अनुसार, कानपुर साउथ के यशोदा नगर क्षेत्र की कच्ची बस्ती में रहने वाला राहुल तिवारी बीते 18 जुलाई की रात मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला को खाना देने गया था. आरोप है कि उसी दौरान पड़ोस के कुछ लोगों ने महिला के साथ अभद्रता और मारपीट शुरू कर दी. राहुल ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उस पर भी हमला बोल दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे उसके चाचा संतोष तिवारी को भी लाठी-डंडों से पीट-पीटकर घायल कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि देर रात इलाज कराकर जब दोनों घर लौटे, तो आरोपी दोबारा घर में घुस आए और लोहे की रॉड से हमला कर दोनों को गंभीर रुप से घायल कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी आरोपियों ने राहुल तिवारी के घर पर पथराव किया. गंभीर रूप से घायल राहुल और संतोष को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां के डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पिता-पुत्र समेत नौ नामजद आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले की जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: तलाकशुदा से निकाह के 15 दिन बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत; हत्या का आरोप, परिजनों ने शव दफनाने से किया इनकार

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