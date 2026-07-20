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कानपुर में वृद्ध महिला से मारपीट का विरोध करने पर युवक की हत्या, नौ पर मुकदमा दर्ज

कानपुर: नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट का विरोध करना 19 वर्षीय युवक को भारी पड़ गया. विवाद के बाद पिता-पुत्र समेत नौ लोगों ने युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई.



नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह के अनुसार, कानपुर साउथ के यशोदा नगर क्षेत्र की कच्ची बस्ती में रहने वाला राहुल तिवारी बीते 18 जुलाई की रात मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला को खाना देने गया था. आरोप है कि उसी दौरान पड़ोस के कुछ लोगों ने महिला के साथ अभद्रता और मारपीट शुरू कर दी. राहुल ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उस पर भी हमला बोल दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे उसके चाचा संतोष तिवारी को भी लाठी-डंडों से पीट-पीटकर घायल कर दिया.



परिजनों का आरोप है कि देर रात इलाज कराकर जब दोनों घर लौटे, तो आरोपी दोबारा घर में घुस आए और लोहे की रॉड से हमला कर दोनों को गंभीर रुप से घायल कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी आरोपियों ने राहुल तिवारी के घर पर पथराव किया. गंभीर रूप से घायल राहुल और संतोष को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां के डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.