ETV Bharat / state

कानपुर देहात में 20 साल के युवक की हत्या; 28 अप्रैल को होने वाली थी शादी

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि मृतक की पहचान राजाबाबू (20) निवासी झखरा, थाना सचेंडी के रूप में हुई है.

कानपुर देहात में 20 साल के युवक की हत्या.
कानपुर देहात में 20 साल के युवक की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:11 PM IST

|

Updated : April 3, 2026 at 3:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर देहात: जिले में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. लाश को गेहूं के खेत में फेंककर हत्यारे फरार हो गए. युवक की शादी 28 अप्रैल 2026 को होनी थी. यवुक का शव शिवली थाना क्षेत्र में मिला है. वह सचेंडी थाना क्षेत्र के झखरा गांव का रहने वाला था.

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि मृतक की पहचान राजाबाबू (20) निवासी झखरा, थाना सचेंडी के रूप में हुई है. युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है. फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र किए गए है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटनास्थल से युवक के पास कुछ रुपए, गाड़ी और हेलमेट मिला है.

परिजनों के मुताबिक उसके पास एक फोन भी था, जो मौके पर जांच के दौरान पुलिस को नहीं मिला है. युवक के मोबाइल की CDR निकलाई जा रही है. साथ ही अन्य बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है. मामले में परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर करके विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, थाना सचेंडी क्षेत्र के गांव झखरा निवासी राजाबाबू पुट्टी का काम करता था. पिता रामलखन ने बताया कि गुरुवार शाम को राजाबाबू अपनी दादी राजेश्वरी देवी को शिवली थाना क्षेत्र के भौआपुरवा निवासी बुआ आरती के घर छोड़ने गया था. घर छोड़ने के बाद शाम 7 बजे वापस घर आने की बात कहकर बुआ के घर से निकला था.

पिता रामलखन ने बताया कि जब गांव के किसान अपने खेत की तरफ गए तो घर से कुछ दूरी पर राजाबाबू का शव लहुलूहान हालात में खेत में पड़ा मिला. इसके बाद लोगो ने इसकी सूचना पुलिस को दी. हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

पिता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे राजाबाबू की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है. उसके सिर और सीने पर धारदार हथियार से कई बार किए गए है. पास में ही सड़क किनारे उसकी बाइक खड़ी मिली है. हैंडल में हेलमेट टंगा था. पिता ने रोते-रोते बताया कि बेटे राजाबाबू को 28 अप्रैल को अकबरपुर थाना क्षेत्र के दस्तमपुर बारात जानी थी.

बेटे की शादी को लेकर सब लोग तैयारी में जुटे थे, मगर शादी से कुछ दिन पहले ही बेटे की हत्या से घर में मातम छा गया है. बेटे की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह भी पढ़ें: इजरायल-ईरान युद्ध का साइड इफेक्ट: यूपी घर बनाना हुआ 42% महंगा; सरिया, सीमेंट, मार्बल और ईंटों की कीमतें बढ़ीं

Last Updated : April 3, 2026 at 3:22 PM IST

TAGGED:

KANPUR DEHAT CRIME NEWS UPDATES
KANPUR DEHAT MURDER CASE NEWS
YOUNG MAN MURDERED KANPUR DEHAT
YOUTH KILLED IN KANPUR POLICE
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.