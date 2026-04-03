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कानपुर देहात में 20 साल के युवक की हत्या; 28 अप्रैल को होने वाली थी शादी

कानपुर देहात: जिले में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. लाश को गेहूं के खेत में फेंककर हत्यारे फरार हो गए. युवक की शादी 28 अप्रैल 2026 को होनी थी. यवुक का शव शिवली थाना क्षेत्र में मिला है. वह सचेंडी थाना क्षेत्र के झखरा गांव का रहने वाला था.

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि मृतक की पहचान राजाबाबू (20) निवासी झखरा, थाना सचेंडी के रूप में हुई है. युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है. फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र किए गए है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटनास्थल से युवक के पास कुछ रुपए, गाड़ी और हेलमेट मिला है.

परिजनों के मुताबिक उसके पास एक फोन भी था, जो मौके पर जांच के दौरान पुलिस को नहीं मिला है. युवक के मोबाइल की CDR निकलाई जा रही है. साथ ही अन्य बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है. मामले में परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर करके विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, थाना सचेंडी क्षेत्र के गांव झखरा निवासी राजाबाबू पुट्टी का काम करता था. पिता रामलखन ने बताया कि गुरुवार शाम को राजाबाबू अपनी दादी राजेश्वरी देवी को शिवली थाना क्षेत्र के भौआपुरवा निवासी बुआ आरती के घर छोड़ने गया था. घर छोड़ने के बाद शाम 7 बजे वापस घर आने की बात कहकर बुआ के घर से निकला था.