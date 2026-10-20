दशहरा से पहले NH किनारे खून से लथपथ मिला शव, हत्या का मामला दर्ज
राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 33 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप. सिर, मुंह और गर्दन पर चोटों के निशान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 1:41 PM IST
शिमला: जिला शिमला के जुब्बल क्षेत्र में हत्या की संगीन वारदात सामने आई है. दशहरा उतस्व से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 33 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के सिर, मुंह और गर्दन के आसपास चोटों के निशान थे और काफी खून बहा हुआ था. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है.
जुब्बल में शव में शव मिलने से सनसनी
एसपी गौरव सिंह घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "पुलिस को जुब्बल थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक व्यक्ति के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना देने वाले साहिल भीमटा ने बताया कि वह मंडोल गांव के रहने वाले अपने तीन साथियों सक्षम, अखिल और हर्ष के साथ नवरात्रि के अवसर पर हटकोटी मंदिर गए थे. मंदिर में दर्शन करने और शाम को खाना खाने के बाद चारों युवक सक्षम की कार नंबर HP 10B-2684 में सवार होकर अपने गांव मंडोल लौट रहे थे. इसी दौरान डोची से कुछ पहले उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा दिखाई दिया."
एसपी के अनुसार, चारों युवक कार से उतरे और व्यक्ति को संभालने का प्रयास किया. उन्होंने देखा कि वह बेहोश था और उसके सिर, मुंह और गर्दन के आसपास से खून बह रहा था. घटनास्थल के आसपास कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था. इसके बाद साहिल भीमटा और हर्ष ने पुलिस को सूचना दी और एंबुलेंस सेवा 108 को भी मौके पर बुलाया.
हत्या या कुछ और जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के अनुसार, कुछ समय बाद पुलिस टीम और एंबुलेंस घटनास्थल पर पहुंची. एंबुलेंस कर्मियों ने जांच के बाद व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. बाद में मृतक की पहचान नेपाली मूल के 33 वर्षीय हिरेंद्र के रूप में हुई, जो पिछले कुछ समय से जुब्बल क्षेत्र में रह रहा था.
हत्या का मामला दर्ज
एसपी गौरव सिंह के अनुसार, शिकायतकर्ता के बयान, घटनास्थल की परिस्थितियों और मृतक के शरीर पर मिले चोटों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है. पुलिस वारदात से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है, ताकि हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.
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