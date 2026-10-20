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दशहरा से पहले NH किनारे खून से लथपथ मिला शव, हत्या का मामला दर्ज

जुब्बल में शव में शव मिलने से सनसनी ( ETV Bharat )

शिमला: जिला शिमला के जुब्बल क्षेत्र में हत्या की संगीन वारदात सामने आई है. दशहरा उतस्व से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 33 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के सिर, मुंह और गर्दन के आसपास चोटों के निशान थे और काफी खून बहा हुआ था. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है.

जुब्बल में शव में शव मिलने से सनसनी एसपी गौरव सिंह घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "पुलिस को जुब्बल थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक व्यक्ति के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना देने वाले साहिल भीमटा ने बताया कि वह मंडोल गांव के रहने वाले अपने तीन साथियों सक्षम, अखिल और हर्ष के साथ नवरात्रि के अवसर पर हटकोटी मंदिर गए थे. मंदिर में दर्शन करने और शाम को खाना खाने के बाद चारों युवक सक्षम की कार नंबर HP 10B-2684 में सवार होकर अपने गांव मंडोल लौट रहे थे. इसी दौरान डोची से कुछ पहले उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा दिखाई दिया."