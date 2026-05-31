ETV Bharat / state

जमशेदपुर में युवक की हत्या, झाड़ियों में मिला शव

जमशेदपुर: जिले के मानगो उलीडीह क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी. युवक का शव एक क्लब के पास बरामद हुआ है. मामले में उलीडीह थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के सर पर प्रहार के निशान हैं और अपराधियों का पता लगाया जा रहा है.

झाड़ियों से बरामद हुआ शव

युवक का शव क्षेत्र में स्थित आदिवासी क्लब के पास झाड़ियों से बरामद हुआ है. शव मिलने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए हैं.

युवक के सर पर धारधार हथियार से हमला

सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की पहचान शकोंसाई रोड नंबर 2 निवासी 24 वर्षीय विकास सिंह के रूप में हुई है. जांच के दौरान पाया गया कि मृतक के सर पर धारदार हथियार से प्रहार के निशान थे. जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है.

परिजनों के मुताबिक, विकास शनिवार देर रात अपने भगिना से मिलने के लिए उलीडीह गया था. भगिना से मुलाकात के बाद वह घर लौटने के लिए निकला था लेकिन देर रात के बाद भी वापस नहीं पहुंचा.