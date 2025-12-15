ETV Bharat / state

बलिया में युवक की हत्या; देर रात भारी सुरक्षा में कराना पड़ा अंतिम संस्कार, आरोपी फरार

बलिया उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरा में शनिवार शाम घर बाहर युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.

बलिया में युवक की हत्या.
बलिया में युवक की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 11:17 AM IST

बलिया : उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरा में शनिवार शाम कुछ नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर खड़े युवक को गोली मार दी थी. गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे. युवक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. जहां देर रात उसकी मौत हो गई. युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश फैल गया. इसके चलते भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराना पड़ा. पुलिस इसे वर्चस्व की जंग का मामला मान रही है.

घटना की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि बीते शनिवार शाम कुछ नकाबपोश बदमाशों ने आयुष यादव की गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस मामले में परिजनों ने चार लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है. नामजद आरोपी फरार हैं. कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

प्राथमिक जांच में पता चला है कि आयुष यादव (मृतक) और आरोपी पहले मित्र थे. किसी बात को लेकर अनबन के बाद घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं. जांच हो रही है, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया है. आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है.

