प्रेमिका पर बुरी नजर रखने पर चचेरे भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दुमका में एक युवक ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Dumka Murder case
गिरफ्तार आरोपी के साथ दुमका एसपी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 26, 2026 at 10:53 PM IST

3 Min Read
दुमका : प्रेम में आदमी इस कदर अंधा हो जाता है कि अगर उसके बीच कोई आने का प्रयास करता है तो वह कुछ भी कर गुजरने को आमादा हो जाता है. कुछ ऐसा ही दुमका में देखने को मिला, जब एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की जान इसलिए ले ली कि वह उसकी प्रेमिका पर गलत नजर रखता था.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, दो दिन पूर्व जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के हारोरायडीह गांव के रहने वाले बाबूसोल बास्की ने थाने में लिखित आवेदन देकर यह एफआईआर दर्ज करायी थी कि उसके साला चूहापानी हांसदा की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई है. घटना के संबंध में मृतक के बहनोई ने बताया कि चूहापानी अपने चचेरे भाई मनीलाल के साथ फुटबॉल मैच देखने नजदीक के ही चूहड़बुना गांव गया था. आते समय कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया और मारपीट करने लगे. इस पिटाई में चूहापानी की मौत हो गई. जबकि उसका चचेरा भाई मनीलाल घायल हुआ.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

पुलिस ने मामले में कांड सं-05/26 के तहत धारा-103 (1)/3 (5) बीएनएस की धारा में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस की यह टीम जब घटनास्थल पर पहुंची और वहां जो परिस्थितियों नजर आई और लोगों से पूछताछ की गई, उससे यह पता चल रहा था कि ऐसी कोई घटना यहां नहीं घटी है. जब मामले का गहन अनुसंधान किया गया तो यह पता चला कि मृतक अपने जिस चचेरे भाई मनीलाल के साथ फुटबॉल मैच देखकर वापस आ रहा था, उसी के साथ विवाद हो गया और उसने अपने लोहे के कड़े और पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी.

एसपी ने दी जानकारी - चचेरे भाई ने ही घटना को दिया अंजाम

दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने प्रेसवार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि संदेह के आधार पर मृतक के चचेरे भाई मनीलाल हांसदा को पुलिस हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई. जिसके बाद उसने अपराध स्वीकार कर लिया.

आरोपी मनीलाल ने स्वीकार किया कि मृतक चुहापानी हांसदा पूर्व से ही उनके प्रेमिका पर बुरी नजर रखता था. हत्या के दिन वह चूहापानी के साथ एक फुटबॉल मैच देखने गया था. जहां दोनों ने साथ मिलकर हड़िया (देसी शराब) पी और खाना खाया. जिसका पैसा मृतक चुहापानी के द्वारा ही दिया गया था.

मैच देखकर वे दोनों रात्रि करीब आठ बजे वापस अपने घर जा रहे थे. गांव से कुछ दूरी पहले रास्ते में मृतक चुहापानी हांसदा ने खर्च के 100 रुपये देने की मांग की तो उनमें आपस में लड़ाई-झगड़ा होने लगा. अपनी प्रेमिका पर बुरी नजर रखने को लेकर वह पहले चूहापानी के प्रति आक्रोशित था. अब रुपये की डिमांड से वह काफी क्रोधित हो गया और जमकर मारपीट होने लगी.

इसी दौरान मनीलाल ने लोहे के कड़े और पत्थर से चुहापानी हांसदा के सिर पर प्रहार कर दिया. जिससे चुहापानी गम्भीर रूप से जख्मी हो गया और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी. इस कांड में उक्त हत्या के आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त, हथियार खून लगा पत्थर तथा लोहे का कड़ा (बाला) भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.

संपादक की पसंद

