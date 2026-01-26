ETV Bharat / state

प्रेमिका पर बुरी नजर रखने पर चचेरे भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दुमका : प्रेम में आदमी इस कदर अंधा हो जाता है कि अगर उसके बीच कोई आने का प्रयास करता है तो वह कुछ भी कर गुजरने को आमादा हो जाता है. कुछ ऐसा ही दुमका में देखने को मिला, जब एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की जान इसलिए ले ली कि वह उसकी प्रेमिका पर गलत नजर रखता था.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, दो दिन पूर्व जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के हारोरायडीह गांव के रहने वाले बाबूसोल बास्की ने थाने में लिखित आवेदन देकर यह एफआईआर दर्ज करायी थी कि उसके साला चूहापानी हांसदा की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई है. घटना के संबंध में मृतक के बहनोई ने बताया कि चूहापानी अपने चचेरे भाई मनीलाल के साथ फुटबॉल मैच देखने नजदीक के ही चूहड़बुना गांव गया था. आते समय कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया और मारपीट करने लगे. इस पिटाई में चूहापानी की मौत हो गई. जबकि उसका चचेरा भाई मनीलाल घायल हुआ.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

पुलिस ने मामले में कांड सं-05/26 के तहत धारा-103 (1)/3 (5) बीएनएस की धारा में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस की यह टीम जब घटनास्थल पर पहुंची और वहां जो परिस्थितियों नजर आई और लोगों से पूछताछ की गई, उससे यह पता चल रहा था कि ऐसी कोई घटना यहां नहीं घटी है. जब मामले का गहन अनुसंधान किया गया तो यह पता चला कि मृतक अपने जिस चचेरे भाई मनीलाल के साथ फुटबॉल मैच देखकर वापस आ रहा था, उसी के साथ विवाद हो गया और उसने अपने लोहे के कड़े और पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी.

एसपी ने दी जानकारी - चचेरे भाई ने ही घटना को दिया अंजाम

दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने प्रेसवार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि संदेह के आधार पर मृतक के चचेरे भाई मनीलाल हांसदा को पुलिस हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई. जिसके बाद उसने अपराध स्वीकार कर लिया.