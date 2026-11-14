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चचेरे भाई की शादी में युवक की हत्या, घर की खुशियां मातम में बदली

चचेरे भाई की शादी में युवक की हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: घर में शादी का माहौल था. मंडप में चचेरे भाई की शादी की रस्में चल रही थीं, परिवार के लोग जश्न मना रहे थे. इसी बीच परिवार का एक युवक अचानक लापता हो गया. देर रात तक जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसी दौरान गोली लगा हुआ युवक का शव खाली प्लॉट में पड़ा मिला.



इंस्पेक्टर रवि कुमार के अनुसार, मामला बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के बादशाहनगर कॉलोनी का है. मृतक की पहचान मिथुन के रूप में हुई है. मिथुन के पिता भूपराम ने बताया कि उनके बेटे की किसी से कोई रंजिश नहीं थी. वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. बीती रात घर में उसके चचेरे भाई की शादी थी.

शादी के कार्यक्रम के दौरान जब मिथुन देर रात तक नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की. परिजन उसकी गुमशुदगी की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे. इसी बीच उन्हें मिथुन की मौत की सूचना मिली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

