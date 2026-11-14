चचेरे भाई की शादी में युवक की हत्या, घर की खुशियां मातम में बदली
युवक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. बीती रात घर में उसके चचेरे भाई की शादी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:45 PM IST
बरेली: घर में शादी का माहौल था. मंडप में चचेरे भाई की शादी की रस्में चल रही थीं, परिवार के लोग जश्न मना रहे थे. इसी बीच परिवार का एक युवक अचानक लापता हो गया. देर रात तक जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसी दौरान गोली लगा हुआ युवक का शव खाली प्लॉट में पड़ा मिला.
इंस्पेक्टर रवि कुमार के अनुसार, मामला बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के बादशाहनगर कॉलोनी का है. मृतक की पहचान मिथुन के रूप में हुई है. मिथुन के पिता भूपराम ने बताया कि उनके बेटे की किसी से कोई रंजिश नहीं थी. वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. बीती रात घर में उसके चचेरे भाई की शादी थी.
शादी के कार्यक्रम के दौरान जब मिथुन देर रात तक नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की. परिजन उसकी गुमशुदगी की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे. इसी बीच उन्हें मिथुन की मौत की सूचना मिली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
सीबीगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि युवक के शरीर पर गोली लगी है. पुलिस हत्या और आत्महत्या, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि शादी की खुशियों के बीच मिथुन की मौत कैसे हुई? क्या युवक की गोली मारकर हत्या की गई या मामला कुछ और है? पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी.
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