प्रतापगढ़ : डेढ़ महीने पहले लव मैरिज, युवक की बेरहमी से हत्या; पत्नी ने मायके वालों पर दर्ज कराई FIR
प्रेम विवाह से नाराज चाचा और अन्य परिजनों पर साजिश रचकर हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 1:19 PM IST
प्रतापगढ़: जनपद में प्रेम विवाह के डेढ़ महीने बाद युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, जहां महमदपुर बरई गांव निवासी शिवनाथ उर्फ मुन्नू यादव की शुक्रवार सुबह प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक पर कुछ आरोपियों ने 13 अगस्त को हमला कर दिया था. इस मामले में मृतक की पत्नी अर्चना यादव ने अपने चाचा समेत कई परिजनों पर सुनियोजित तरीके से हत्या कराने का आरोप लगाया है. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
एएसपी बृजनंदन राय ने बताया कि घटना हथिगवां थाना क्षेत्र के महमदपुर बरई गांव की है. बताया गया कि शिवनाथ और अर्चना के बीच करीब छह वर्षों से प्रेम संबंध था. दोनों के घर एक-दूसरे से करीब 200 मीटर की दूरी पर हैं. 25 जून को दोनों घर से चले गए थे. उसके बाद 26 जून को दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में विवाह किया और 29 जून को शालीमार बाग में कोर्ट मैरिज भी कर ली थी.
इधर अर्चना के चाचा वीरेंद्र ने 27 जून को कुंडा कोतवाली में तहरीर देकर शिवनाथ पर भतीजी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद पुलिस ने दोनों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था. 13 अगस्त को शिवनाथ और अर्चना परिजनों के साथ कुंडा पहुंचकर बयान दर्ज कराया.
अर्चना का आरोप है कि बयान दर्ज कराकर लौटते समय हथिगवां थाना क्षेत्र के सुआनारी गांव के पास कुछ लोगों ने शिवनाथ पर हमला कर दिया था. अर्चना का कहना है कि प्रेम विवाह से नाराज उसके चाचा और अन्य परिजनों ने साजिश रचकर उसके पति की हत्या कराई है. उसने यह भी दावा किया कि उसे पहले से अपनी जान का खतरा था और उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया.
अर्चना ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और फांसी की सजा की मांग की है. साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की है. एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं. साथ ही पूरे मामले की जांच जारी है.
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