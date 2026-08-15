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प्रतापगढ़ : डेढ़ महीने पहले लव मैरिज, युवक की बेरहमी से हत्या; पत्नी ने मायके वालों पर दर्ज कराई FIR

प्रतापगढ़: जनपद में प्रेम विवाह के डेढ़ महीने बाद युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, जहां महमदपुर बरई गांव निवासी शिवनाथ उर्फ मुन्नू यादव की शुक्रवार सुबह प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक पर कुछ आरोपियों ने 13 अगस्त को हमला कर दिया था. इस मामले में मृतक की पत्नी अर्चना यादव ने अपने चाचा समेत कई परिजनों पर सुनियोजित तरीके से हत्या कराने का आरोप लगाया है. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.



एएसपी बृजनंदन राय ने बताया कि घटना हथिगवां थाना क्षेत्र के महमदपुर बरई गांव की है. बताया गया कि शिवनाथ और अर्चना के बीच करीब छह वर्षों से प्रेम संबंध था. दोनों के घर एक-दूसरे से करीब 200 मीटर की दूरी पर हैं. 25 जून को दोनों घर से चले गए थे. उसके बाद 26 जून को दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में विवाह किया और 29 जून को शालीमार बाग में कोर्ट मैरिज भी कर ली थी.

इधर अर्चना के चाचा वीरेंद्र ने 27 जून को कुंडा कोतवाली में तहरीर देकर शिवनाथ पर भतीजी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद पुलिस ने दोनों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था. 13 अगस्त को शिवनाथ और अर्चना परिजनों के साथ कुंडा पहुंचकर बयान दर्ज कराया.