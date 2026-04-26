पलामू में युवक के अपहरण के बाद हत्या! कई लोग हिरासत में, एसपी ने कहा- होगी सख्त कार्रवाई
पलामू में एक दिन पहले युवक का अपहरण हुआ था. जिसका शव रविवार को बरामद किया गया है.
Published : April 26, 2026 at 10:55 AM IST
पलामूः जिला के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद एक युवक की हत्या हुई है. शनिवार की रात युवक का रेडमा के समदा आहर के पास से अपहरण हुआ था और रविवार को सदर थाना क्षेत्र के जोरकट इलाके से युवक का शव बरामद हुआ है. युवक की पहचान विनीत तिवारी के रूप में हुई है.
पड़ोसी पर लगा था अपहरण का आरोप
अपहरण का आरोप विनीत के पड़ोस में रहने वाले प्रदीप तिवारी और रौशन तिवारी नामक युवक पर लगा था, जो फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं. शव बरामद होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी. पलामू एसपी कपिल चौधरी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले में छानबीन की है. इस दौरान स्निफर डॉग के माध्यम से भी अपराधियों का पता लगाने का प्रयास किया गया है.
पुलिस मामले की जांच कर रही है
डीएसपी राजीव रंजन ने शव बरामद होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है. कई लोग हिरासत में लिए गए हैं. वहीं, एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस को आवेदन मिले हैं. पुलिस का अनुसंधान जारी है. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एसपी ने लोगों से आग्रह किया कि इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो पुलिस के साथ साझा करें. उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा. एसपी ने कहा कि जमीन विवाद में अपराधीकरण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कैसे हुआ अपहरण
दरअसल, शनिवार रात विनीत तिवारी नामक युवक समदा आहर के पास मौजूद था. इसी दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उसके साथ गाली गलौज की. इसके बाद युवक का अपहरण कर लिया गया. परिजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की. घटनास्थल से एक कार भी बरामद की गई है.
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