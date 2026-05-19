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गोंडा: स्कूल से घर लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार, CCTV में कैद हुई थी करतूत

पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी अजीत यादव की तलाश में पुलिस की 5 टीमें जुटी थीं

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स्कूल से घर लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला मनचला गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 6:20 PM IST

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गोंडा : स्कूल से घर लौट रही हाईस्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है, जहां मनचले ने उसके घर के ठीक सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया. घबराई पीड़िता ने जब शोर मचाया, तो उसकी मां घर के बाहर आ गई. मां को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया. यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

स्कूल से घर लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला मनचला गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, यह मामला छपिया थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूल से घर लौट रही 15 वर्षीय हाईस्कूल की छात्रा के साथ घर के पास ही आरोपी अजीत यादव छेड़छाड़ करने लगा. आरोपी की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने शोर मचाया, जिसे सुनकर घर से मां दौड़कर बाहर आई. महिला को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया. यह पूरी घटना पीड़िता के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस वारदात के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी अजीत यादव की तलाश में पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थीं.

सीओ मनकापुर उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि आरोपी की पहचान अजीत यादव पुत्र रामतौल यादव, निवासी ग्राम सुकरौली के रूप में हुई थी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया गया था. पुलिस ने दिनांक 18 मई रात करीब 8:30 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. परसा तिवारी स्टेशन के पास आरोपी पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद रेलवे लाइन के पास लगी कटीले तार में अचानक गिरने से वह घायल हो गया, उसे उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया. स्थानीय पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है.

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