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बिहार में 2 साल से लापता था युवक, अब मिला नरमुंड और जबड़ा, हत्या की सनसनीखेज वारदात

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां पुलिस ने दो साल पुराने एक कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है. मृतक की पहचान सिरिसिया गांव निवासी 22 वर्षीय चंदन कुमार के रूप में की गई है.

दो साल से लापता था युवक : जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा सिरिसिया गांव निवासी दो साल से लापता एक युवक का नरमुंड और जबड़ा पुलिस ने नाले से बरामद किया है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

28 फरवरी 2024 की बात : घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि चंदन 28 फरवरी 2024 की शाम 6 बजे अपने चार दोस्तों के साथ तिलक समारोह में शामिल होने गया हुआ था. देर रात तक उसके मोबाइल पर फोन किया गया लेकिन मोबाइल बंद आ रहा था.

इसके बाद चंदन की मां ने उसके दोस्तों से फोन कर पूछताछ की तो वह अनभिज्ञता जाहिर किये. परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन चंदन का कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका. इसके बाद उसकी मां कुचायकोट थाना में 29 फरवरी 2024 लिखित आवेदन देकर तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाई.

नरमुंड और जबड़ा मिला (ETV Bharat)

परिवार पहुंचा SP के पास : थाना में दिए गए आवेदन के बाद पुलिस ने तीन को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा लेकिन कुछ दिनों के बाद सभी आरोपी रिहा हो गए. वहीं उसकी रिहाई के खिलाफ परिजन हाई कोर्ट पहुंचे. इसके बाद परिजन आज एसपी विनय तिवारी के पास पहुंच कर आवेदन देकर बेटे की बरामदगी के लिए गुहार लगाई.

सख्ती से हुई पूछताछ तो उगले राज : जिसके बाद एसपी विनय तिवारी ने तत्काल एक टीम गठित कर नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से जब पूछताछ की तब मामले परत दर परत खुलने लगा. कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने युवक की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए नाले में दफन कर दिया था. आरोपियों की निशानदेही पर जब पुलिस ने खुदाई शुरू करवाई, तो वहां से मानव नरमुंड और जबड़ा बरामद हुआ, जिसे देख इलाके में सनसनी फैल गई.