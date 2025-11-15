ETV Bharat / state

पड़ोसी ने युवती का अश्लील वीडियो बनाया फिर भेज दिया मंगेतर को, शादी करने पर तेजाब फेंकने की धमकी

आगरा: जिले के सदर थाना इलाके में पड़ोसी युवक ने युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसके मंगेतर को भेज दिया. युवक ने युवती को शादी न करने की धमकी भी दी है. यहां तक कि युवती के साथ मारपीट भी की गई. डरी-सहमी युवती ने यह बात अपने परिजनों को दी तो मामला पुलिस के पास पहुंचा. इसके बाद युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

एसीपी इमरान अहमद ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र निवासी युवती के पिता की शिकायत पर आरोपी युवक अमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी अमर रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करता था और उसे गंदे मैसेज भेजता था. आरोपी ने युवीत को डराकर उसके आपत्तिजनक वीडियो बना लिए. अब वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है.

युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि जब बेटी की शादी तय कर दी तो युवक ने वीडियो उसके मंगेतर को भेज दिया. मैसेज किया कि वो मेरी बीवी है. शादी की तो इसका चेहरा तेजाब से जला दूंगा. इसके बाद आरोपी अमर के परिजनों से इसकी शिकायत की तो, उसके परिवार से लक्ष्मीनारायण और रवि उसके घर आए और उनके साथ मारपीट की. साथ ही बेटी के साथ भी अभद्रता की.