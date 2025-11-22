ETV Bharat / state

आगरा में युवती से दोस्ती कर बनाया अश्लील वीडियो; वसूले एक लाख, फिर मांगे 50 हजार रुपये

पीड़िता की तहरीर पर छत्ता पुलिस ने मुकदमा दर्ज युवक की तलाश शुरू कर दी है.

युवक ने युवती से दोस्ती कर बनाया अश्लील वीडियो
युवक ने युवती से दोस्ती कर बनाया अश्लील वीडियो (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: जिले के छत्ता इलाके में एक महिला ने अपने दोस्त के खिलाफ एक लाख रुपये की वसूली का मुकदमा दर्ज कराया है. महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और एक लाख रुपये वसूल लिए. अब दोबारा 50 हजार रुपये मांग रहा है. पीड़िता की तहरीर पर छत्ता पुलिस ने मुकदमा दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है.

महिला ने पुलिस को बताया कि छत्ता थाना क्षेत्र के सोड़ा वाली गली, बेलनगंज निवासी अर्जुन से चाय की दुकान पर उसकी मुलाकात हुई थी. अर्जुन ने बातों में फंसाकर उससे दोस्ती की. आरोपी घर भी आने लगा और भरोसा जीता. इसके बाद उसका एक अश्लील वीडियो बनाया. जिसे वायरल करने की धमकी देकर अर्जुन ब्लैकमेल करने लगा है.

पीड़िता का आरोप है कि अर्जुन ने अश्लील वीडियो दिखाकर उसे डराया. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपये मांगे. उसने जैसे-तैसे कर एक लाख रुपये अर्जुन दे दिए, पर उसने वीडियो डिलीट नहीं किया. अब आरोपी उसे दोबारा से वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है और फिर से पचास हजार रुपये की मांग रहा है. जब रुपये देने से इनकार किया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करके बदनाम करने की धमकी दी है, जिस पर उसने छत्ता थाना में शिकायत दर्ज कराई है.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपित अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. उसकी तलाश की जा रही है.

TAGGED:

AGRA NEWS CRIME NEWS
CRIME NEWS
CRIME IN AGRA
OBSCENE VIDEO GIRL
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.