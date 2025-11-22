ETV Bharat / state

आगरा में युवती से दोस्ती कर बनाया अश्लील वीडियो; वसूले एक लाख, फिर मांगे 50 हजार रुपये

आगरा: जिले के छत्ता इलाके में एक महिला ने अपने दोस्त के खिलाफ एक लाख रुपये की वसूली का मुकदमा दर्ज कराया है. महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और एक लाख रुपये वसूल लिए. अब दोबारा 50 हजार रुपये मांग रहा है. पीड़िता की तहरीर पर छत्ता पुलिस ने मुकदमा दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है.



महिला ने पुलिस को बताया कि छत्ता थाना क्षेत्र के सोड़ा वाली गली, बेलनगंज निवासी अर्जुन से चाय की दुकान पर उसकी मुलाकात हुई थी. अर्जुन ने बातों में फंसाकर उससे दोस्ती की. आरोपी घर भी आने लगा और भरोसा जीता. इसके बाद उसका एक अश्लील वीडियो बनाया. जिसे वायरल करने की धमकी देकर अर्जुन ब्लैकमेल करने लगा है.



पीड़िता का आरोप है कि अर्जुन ने अश्लील वीडियो दिखाकर उसे डराया. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपये मांगे. उसने जैसे-तैसे कर एक लाख रुपये अर्जुन दे दिए, पर उसने वीडियो डिलीट नहीं किया. अब आरोपी उसे दोबारा से वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है और फिर से पचास हजार रुपये की मांग रहा है. जब रुपये देने से इनकार किया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करके बदनाम करने की धमकी दी है, जिस पर उसने छत्ता थाना में शिकायत दर्ज कराई है.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपित अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. उसकी तलाश की जा रही है.