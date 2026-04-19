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चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में युवक का हाथ कटा, हायर सेंटर रेफर

लक्सर: रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश एक युवक को भारी पड़ गई. संतुलन बिगड़ने से युवक ट्रेन की चपेट में आ गया. इसमें युवक का बायां हाथ शरीर से अलग हो गया. गंभीर हालत में उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार, युवक दीपक यादव निवासी, सीतामढ़ी, बिहार, सूबेदारगंज से एक्सप्रेस ट्रेन से देहरादून से लक्सर पहुंचा था. वह आगे सीतामढ़ी जाने के लिए लक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था. अंत्योदय ट्रेन लक्सर पहुंची. युवक ट्रेन में सवार होने का प्रयास करने लगा. इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी. युवक जल्दबाजी में चढ़ने लगा. ट्रेन की गति के कारण उसका हाथ फिसल गया. वह नीचे गिर गया.

गिरते ही वह ट्रेन की चपेट में आ गया. जिससे उसका बायां हाथ पूरी तरह कटकर अलग हो गया. घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तत्काल स्टेशन मास्टर को इस घटना की सूचना दी. स्टेशन मास्टर ने तुरंत रेलवे सुरक्षा ब को जानकारी दी. सूचना मिलते ही एसआई कृष्ण शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायल युवक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. 108 एंबुलेंस की मदद से युवक को पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार दिया. हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उसे देहरादून स्थित हायर सेंटर रेफर कर दिया है.