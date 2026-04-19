ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में युवक का हाथ कटा, हायर सेंटर रेफर

घायल युवक का नाम दीपक यादव पुत्र सुखरी दास है. दीपक सीतामढ़ी बिहार राज्य का रहने वाला है.

LAKSAR RAILWAY STATION
लक्सर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 19, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश एक युवक को भारी पड़ गई. संतुलन बिगड़ने से युवक ट्रेन की चपेट में आ गया. इसमें युवक का बायां हाथ शरीर से अलग हो गया. गंभीर हालत में उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार, युवक दीपक यादव निवासी, सीतामढ़ी, बिहार, सूबेदारगंज से एक्सप्रेस ट्रेन से देहरादून से लक्सर पहुंचा था. वह आगे सीतामढ़ी जाने के लिए लक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था. अंत्योदय ट्रेन लक्सर पहुंची. युवक ट्रेन में सवार होने का प्रयास करने लगा. इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी. युवक जल्दबाजी में चढ़ने लगा. ट्रेन की गति के कारण उसका हाथ फिसल गया. वह नीचे गिर गया.

गिरते ही वह ट्रेन की चपेट में आ गया. जिससे उसका बायां हाथ पूरी तरह कटकर अलग हो गया. घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तत्काल स्टेशन मास्टर को इस घटना की सूचना दी. स्टेशन मास्टर ने तुरंत रेलवे सुरक्षा ब को जानकारी दी. सूचना मिलते ही एसआई कृष्ण शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायल युवक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. 108 एंबुलेंस की मदद से युवक को पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार दिया. हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उसे देहरादून स्थित हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

एसआई कृष्ण शर्मा ने बताया घायल युवक का नाम दीपक यादव पुत्र सुखरी दास है. दीपक सीतामढ़ी बिहार राज्य का रहने वाला है. ट्रेन में चढ़ते वक्त युवक संतुलन खो बैठा. अचानक नीचे गिर पड़ा. युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है. घटना के बारे में उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है.

पढे़ं- अंडर पास निर्माण मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट, रेलवे से दो हफ्ते में मांगा जवाब

पढे़ं- हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के शौचालय में मासूम से दुष्कर्म का प्रयास, दरवाजा तोड़कर बचाई जान, आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

लक्सर रेलवे स्टेशन
लक्सर में युवक का हाथ कटा
लक्सर रेलवे स्टेशन पर हादसा
ACCIDENT AT LAKSAR RAILWAY STATION
LAKSAR RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.