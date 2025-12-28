ETV Bharat / state

मैट्रिमोनियल साइट के जरिये 51.41 लाख की ठगी; कंपनी में निवेश कर दोगुना मुनाफा कमाने का दिया लालच, खातों में ट्रांसफर कराई रकम

इंस्पेक्टर बृजेश यादव के अनुसार, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. जांच सौंपी गई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 7:12 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. जालसाजों ने पहले अमीनाबाद के एक युवक को निकाह का झांसा दिया, फिर बिजनेस में ऊंचे मुनाफे का लालच देकर 51.41 लाख रुपये की चपत लगा दी. पीड़ित की शिकायत पर लखनऊ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.





​अमीनाबाद के अम्बेडकर नगर निवासी मो. अवैस ने पुलिस को बताया कि उन्होंने जीवनसाथी की तलाश में एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल बनाया था. साइट के जरिए उसकी बातचीत एक महिला से शुरू हुई. आरोप है कि महिला ने पहले उसका भरोसा जीता और फिर खुद को एक बड़े बिजनेस प्लान से जुड़ा बताया. महिला ने युवक को एक कंपनी में निवेश कर दोगुना मुनाफा कमाने का लालच दिया. ​

अवैस महिला की बातों में आ गए और उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया. ठगों ने शुरुआत में कुछ रकम मुनाफे के रूप में युवक के खाते में दिखाई, जिससे उनका विश्वास और मजबूत हो गया. इसके बाद अलग-अलग तारीखों में अवैस से कुल 51 लाख 41 हजार रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए गए. जब अवैस ने अपनी मूल राशि और मुनाफा वापस मांगा, तो कंपनी ने कैश हैंडलिंग चार्ज और पेनल्टी के नाम पर और पैसों की मांग शुरू कर दी. ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली.



इंस्पेक्टर बृजेश यादव के अनुसार, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच सौंपी गई है. पुलिस उन बैंक खातों की डिटेल खंगाल रही है, जिनमें पैसा ट्रांसफर किया गया था. जिस मैट्रिमोनियल प्रोफाइल और मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया था, उन्हें ट्रैक किया जा रहा है.


