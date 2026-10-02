ETV Bharat / state

नौकरी के पीछे भागने से अच्छा समझा खुद का रोजगार, मछली पालन कर खड़ा किया 36 लाख का कारोबार

वर्ष 2007 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रंजीत ने मछली पालन को अपना लक्ष्य बनाया . इसके लिए उन्होंने वर्ष 2008 में रांची के धुर्वा स्थित मत्स्य विभाग से प्रशिक्षण लिया. इसके बाद बेहतर तकनीक और व्यवसाय की बारीकियां सीखने के लिए नागपुर और पुणे तक गए. कई वर्षों तक प्रशिक्षण और अनुभव हासिल करने के बाद वर्ष 2014 में उन्होंने बक्सा डैम को लीज पर लेकर मछली पालन की शुरुआत की.

रंजीत रविदास टूना टांड़ पंचायत के माधोपुर गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता बिराज रविदास ने वर्ष 2004 में झारखंड पुलिस की परीक्षा दी और हजारीबाग में शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की थी. रंजीत के मुताबिक, नियुक्ति के समय उनसे कथित तौर पर बिचौलियों के जरिए पैसे की मांग की गई. आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार पैसे नहीं जुटा सका और नौकरी का सपना अधूरा रह गया. इसी अनुभव ने रंजीत को सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय स्वरोजगार की राह चुनने के लिए प्रेरित किया.

करीब 300 हेक्टेयर में फैले बक्सा डैम में रंजीत आधुनिक केज कल्चर तकनीक के जरिए मछली पालन कर रहे हैं. उनके यहां रेहू, कतला, मृगल, ग्लासकार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, तेलपिया, पंगास और झींगा समेत कई प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है. उनका दावा है कि डैम के मीठे पानी में तैयार होने वाली मछलियों की मांग चतरा के अलावा हजारीबाग, कोडरमा, रांची और बोकारो सहित झारखंड के कई जिलों में है. वहीं बिहार के गया, समस्तीपुर, औरंगाबाद और मोतिहारी समेत दूसरे बाजारों तक भी मछलियां पहुंचती हैं.

जलाशय में तैयार मछली दिखाते हुए (ईटीवी भारत)

40 लोगों को मिल रहा है रोजगार

रंजीत के मुताबिक, प्रतिदिन करीब 10 हजार से 20 हजार रुपये तक की मछलियों की बिक्री होती है. इससे उनका सालाना कारोबार करीब 36 लाख से 50 लाख रुपये तक पहुंचता है. हालांकि कारोबार का वास्तविक शुद्ध मुनाफा लागत, चारा, मजदूरी, परिवहन और अन्य खर्चों पर निर्भर करता है. रंजीत की सफलता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने अपने साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ा है. उनके अनुसार, करीब 40 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस काम से जुड़े हैं. इनमें करीब 30 स्थानीय लोग शामिल हैं. जिनमें 10 महिलाएं भी हैं

मछली को चारा डालते मछली पालक (ईटीवी भारत)

वहीं बिहार के मोतिहारी से आए करीब 10 लोग जाल बनाने और डैम की निगरानी जैसे कामों में सहयोग करते हैं. रंजीत की कहानी यह बताती है कि रोजगार की तलाश करने के साथ-साथ रोजगार पैदा करने के रास्ते भी तलाशे जा सकते हैं. सीमित संसाधनों से शुरुआत कर उन्होंने प्रशिक्षण, मेहनत और आधुनिक तकनीक के सहारे मछली पालन को व्यवसाय का रूप दिया. बक्सा डैम से निकलती उनकी यह कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो नौकरी नहीं मिलने के कारण खुद को बेरोजगार और असफल समझने लगते हैं.

ये भी पढ़ें: महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान, रंगीन मछली पालन से देवघर की महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार

नक्सल इलाके के ग्रामीण करेंगे मछली पालन! लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग

झारखंड में मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने की पहल, अकेले गढ़वा जिले को मिली पांच प्रोजेक्ट्स की मंजूरी