पंचायत सचिव के सामने घुटने पर बैठ गिड़गिड़ाने लगा युवक, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए था परेशान
पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड कार्यालय के बाहर पंचायत सचिव के घुटने पर गिरकर युवक गिड़गिड़ाने लगा.
Published : June 29, 2026 at 8:15 PM IST
पाकुड़: सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों से काम करवाने के लिए लोगों को गिड़गिड़ाने और घुटनों के बल बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है. सोमवार को पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा ब्लॉक ऑफिस के मुख्य गेट पर ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां एक युवक रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए एक सरकारी अधिकारी के पैर पकड़े हुए था. इस घटना को देखकर वहां भीड़ जमा हो गई.
लिट्टीपाड़ा ब्लॉक के जामजोरी गांव के रहने वाले दिनेश टुडू अपने आठ साल के भतीजे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रज्ञा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) गए थे. केंद्र संचालक ने उन्हें पंचायत सचिव से फॉर्म वेरिफाई करवाने के लिए कहा. इसके बाद दिनेश बार-बार पंचायत सचिव के पास चक्कर लगाने लगे. दिनेश के अनुसार, सचिव अलग-अलग बहाने बनाकर उन्हें टालते रहे. थक-हारकर और परेशान होकर, दिनेश आखिरकार सोमवार को ब्लॉक ऑफिस के बाहर पंचायत सचिव के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा.
दिनेश ने बताया कि उन्हें अपने बड़े भाई बाबूचंद टुडू के आठ साल के बेटे रामजी टुडू के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था. चूंकि उनके बड़े भाई ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं और उन्हें दफ्तर की प्रक्रियाओं को समझने में मुश्किल होती थी, इसलिए दिनेश ने खुद ही पंचायत सचिव के पास नियमित रूप से जाने का जिम्मा उठाया. उन्होंने बताया कि वे लगभग तीन महीनों से ये चक्कर लगा रहे थे, फिर भी पंचायत सचिव ने कभी उनके आवेदन को देखा तक नहीं.
इस मामले पर संपर्क करने पर जामजोरी पंचायत के पंचायत सचिव अमित कुमार ने बताया कि दिनेश नाम का एक युवक वाकई एक हफ्ते पहले आवेदन लेकर आया था और उसे जरूरी दस्तावेजों के साथ वापस आने के लिए कहा गया था. दिनेश ने दो दिन पहले फोन भी किया था, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण समय नहीं निकाल पाए. हालांकि, सोमवार को दिनेश ब्लॉक ऑफिस पहुंचा और उनके पैर पकड़कर हो-हल्ला करने लगा.
पंचायत सचिव ने बताया कि उन्हें बीएलओ सुपरवाइजर का कार्य सौंपा गया है. जिस वजह से वह समय नहीं दे पाए. फिर भी, अब उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म पर आवेदक का हस्ताक्षर करा लिया है और बुधवार को ऑफिस या पंचायत भवन आने को कहा है.
जब इस घटना के बारे में उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी. अगर ऐसा सच में हुआ है, तो यह गलत है और ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मामले की जांच की जाएगी और जांच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई होगी.
इस बीच, जिला पंचायती राज अधिकारी प्रीतिलता मुर्मू ने कहा कि सरकारी दफ्तर में अपना काम करवाने के लिए लाभार्थियों को गिड़गिड़ाने या मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता की सेवा करना ही उनका फर्ज है. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन ईटीवी भारत के जरिए पता चलने के बाद वह पंचायत सचिव से जरूर जवाब-तलब करेंगी.
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