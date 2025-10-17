ETV Bharat / state

युवक ने की आत्महत्या, पिता का आरोप-दंपती ने दी थी झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाने की धमकी

जयपुर: खोरा बिसल थाना इलाके में एक युवक के आत्महत्या का मामला सामने आया है. मृतक युवक के पिता ने गुरुवार को खोरा बिसल थाने में एक दंपती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है. पिता ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि 2 साल से एक दंपती उसके बेटे को झूठे दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में फंसाने की धमकी देकर परेशान कर रहा था.

खोरा बिसल थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह के मुताबिक हरमाड़ा निवासी 19 वर्षीय नवेश कुमावत ने खोरा बिसल थाना इलाके में आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और साक्ष्य एकत्रित किए गए. अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. मृतक युवक सीतापुरा इलाके में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था. गत 15 अक्टूबर की सुबह घर से जॉब पर गया था. देर रात तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने काफी तलाश की. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद युवक के आत्महत्या करने की जानकारी मिली.

पढ़ें: कोटा में महिला ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप साइबर ठगी से थी तनाव में