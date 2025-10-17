ETV Bharat / state

युवक ने की आत्महत्या, पिता का आरोप-दंपती ने दी थी झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाने की धमकी

खोरा बिसल थाना इलाके में एक युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Jaipur Police Commissionerate
जयपुर पुलिस आयुक्तालय (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: खोरा बिसल थाना इलाके में एक युवक के आत्महत्या का मामला सामने आया है. मृतक युवक के पिता ने गुरुवार को खोरा बिसल थाने में एक दंपती पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है. पिता ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि 2 साल से एक दंपती उसके बेटे को झूठे दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में फंसाने की धमकी देकर परेशान कर रहा था.

खोरा बिसल थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह के मुताबिक हरमाड़ा निवासी 19 वर्षीय नवेश कुमावत ने खोरा बिसल थाना इलाके में आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और साक्ष्य एकत्रित किए गए. अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. मृतक युवक सीतापुरा इलाके में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था. गत 15 अक्टूबर की सुबह घर से जॉब पर गया था. देर रात तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने काफी तलाश की. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद युवक के आत्महत्या करने की जानकारी मिली.

पढ़ें: कोटा में महिला ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप साइबर ठगी से थी तनाव में

पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया है कि गत 15 अक्टूबर को शाम करीब 7:30 बजे युवक ऑफिस से बाइक लेकर घर के लिए रवाना हुआ था. बैनाड़ रोड पर रेलवे ट्रैक के पास जाकर रुका. देर रात तक रेलवे ट्रैक के पास बाइक को खड़ी करके मोबाइल पर बात करता रहा. काफी लंबी बात करने के बाद युवक ने आत्महत्या कर ली. सुसाइड की सूचना पर खोरा बिसल थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

पढ़ें: भरतपुर में प्रतियोगी छात्र ने की आत्महत्या, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला

मृतक युवक के पिता गोपाल कुमावत का आरोप है कि नवेश करीब 2 साल से परेशान था. लगातार झूठे दुष्कर्म और छेड़छाड़ के केस में फंसाने की धमकी देकर परेशान आरोपी दंपती की ओर से परेशान किया जा रहा था. इससे परेशान हो गत 15 अक्टूबर को युवक ने आत्महत्या कर ली.

TAGGED:

ALLEGATION ON A COUPLE
ALLEGATION OF FAKE RAPE CASE
SELF KILLING ABETMENT CASE
छेड़छाड़ केस में फंसाने की धमकी
YOUTH KILLS HIMSELF IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

टैक्सी ड्राइवर की बेटी रक्षा शर्मा ने रचा इतिहास, बनीं RAS अधिकारी

क्या आप भी अपनी कार में पानी की बोतलें रखते हैं? सावधान! ये हो सकता है बेहद खतरनाक

इस दिवाली हाई ब्लड शुगर के मरीज भी बिना किसी डर के खा सकते हैं मिठाई, विशेषज्ञों से जानें कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.