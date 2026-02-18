ETV Bharat / state

युवक ने युवती की हत्या कर खुद भी दी जान, मृतका के परिजनों ने दर्ज करवाया हत्या का मामला

मौके पर युवक और युवती के शव मिले. युवती के सिर में गैंती की चोट लगी थी.

Chaupasni Police Station
पुलिस थाना चौपासनी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में बुधवार को एक युवक द्वारा युवती की हत्या कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. दोनों के परिवार में रिश्तेदारी है. पुलिस ने दोनों के शव एमडीएम मोर्चरी में रखवाए गए हैं. युवती के परिजनों ने हत्या करने की रिपोर्ट दी है.

थानाधिकारी ईश्वरचंद्र पारीक ने बताया कि शोभावतों की ढाणी स्थित यूआईटी कॉलोनी किशनलाल जांगीड के घर में आत्महत्या की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर एक युवती मृत मिली. उसके सिर में गैंती की चोट लगी थी. खून निकल रहा था. जबकि वहीं नजदीक में युवक का शव था. जिसकी पहचान कैलाश (27) पुत्र किशनलाल के रूप में हुई है. युवक–युवती आपस में रिश्तेदार हैं. जानकारी मिलने पर दोनों परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे. दोनों के शव वहां से एमडी हॉस्पिटल की मोर्चरी लाए गए.

पुलिस ने बताया आंखों देखा हाल, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: बूंदी: खदान में मिला शव, प्रेम प्रसंग में पति ने की आत्महत्या, पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है कैलाश: किशनलाल के यूआईटी कॉलोनी में दो मकान पास–पास ही हैं. एक मकान में परिवार रहता है. जबकि पड़ोस के मकान में पुत्र कैलाश कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ाई करता है. उसे घर में अन्य लोगों का आना-जाना बहुत कम रहता है. माना जा रहा है कि मंगलवार देर शाम या रात को युवती वहां आई थी. बुधवार को जब किशनलाल को पता चला कि उसके घर में बेटे ने आत्महत्या कर ली है, तब पुलिस के साथ अंदर जाने पर युवती की मौजूदगी का पता चला.

TAGGED:

YOUTH MURDERED WOMAN
FAMILY OF GIRL FILED MURDER CASE
2 DEAD BODIES FOUND IN ROOM
युवक और युवती के शव मिले
YOUTH KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.