ETV Bharat / state

युवक ने युवती की हत्या कर खुद भी दी जान, मृतका के परिजनों ने दर्ज करवाया हत्या का मामला

जोधपुर: शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में बुधवार को एक युवक द्वारा युवती की हत्या कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. दोनों के परिवार में रिश्तेदारी है. पुलिस ने दोनों के शव एमडीएम मोर्चरी में रखवाए गए हैं. युवती के परिजनों ने हत्या करने की रिपोर्ट दी है.

थानाधिकारी ईश्वरचंद्र पारीक ने बताया कि शोभावतों की ढाणी स्थित यूआईटी कॉलोनी किशनलाल जांगीड के घर में आत्महत्या की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर एक युवती मृत मिली. उसके सिर में गैंती की चोट लगी थी. खून निकल रहा था. जबकि वहीं नजदीक में युवक का शव था. जिसकी पहचान कैलाश (27) पुत्र किशनलाल के रूप में हुई है. युवक–युवती आपस में रिश्तेदार हैं. जानकारी मिलने पर दोनों परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे. दोनों के शव वहां से एमडी हॉस्पिटल की मोर्चरी लाए गए.