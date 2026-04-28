ETV Bharat / state

दुमका में महिला की पीट पीटकर हत्या, अंधविश्वास में डूबा युवक गिरफ्तार

दुमका में महिला पर डायन का साया होने के शक में युवक ने महिला की हत्या कर दी.

young man murdered woman
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवक (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 28, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका: अंधविश्वास मनुष्यों की सोचने और समझने की शक्ति नष्ट कर देता है, वह कोई भी खतरनाक कदम उठाने से पहले अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता है. कुछ ऐसा ही मामला दुमका में देखने को मिला है. जब एक युवक ने अपनी पड़ोसन की लाठी से पीट पीटकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसे लगता था कि वह शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी पिता नहीं बन पा रहा था. आरोपी युवक को शक था कि इस वृद्ध महिला ने ही कोई जादू टोना किया है. घटना के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, दुमका जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरसोल गांव निवासी 35 वर्षीय मुंशी टुडू ने अपनी पड़ोस में रहने वाली 55 साल की एक विधवा महिला पक्कू हेंब्रम की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपी युवक की शादी 10 साल पहले हुई थी लेकिन 10 साल के बाद भी युवक पिता नहीं बन पाया था.

डायन होने के शक में महिला की हत्या

वहीं पड़ोस में रहने की वजह से महिला पक्कू हेंब्रम का मुंशी के घर हमेशा आना जाना लगा रहता था. पिछले साल युवक के पिता की भी मौत हो गई थी. इन सब मामलों के पीछे युवक, विधवा महिला पक्कू को ही दोषी मानता था. युवक को लगता था कि महिला डायन है, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया. साथ ही महिला घर से निकलते ही टोक दिया करती है, जिस कारण उसका कोई भी काम नहीं हो पाता है.

घर बुलाकर उतारा मौत के घाट

मुंशी टुडू अंधविश्वास में इस कदर अंधा हो गया था कि उसने ठान लिया कि अब वह महिला को जान से मार देगा. सोमवार रात आरोपी युवक ने किसी बहाने महिला को घर बुलाया और लाठी-डंडों से पीट-पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया.

चौकीदार की सूचना पर पहुंची पुलिस

महिला की हत्या से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. जैसे ही इसकी जानकारी गांव के चौकीदार को लगी. चौकीदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भागने का प्रयास कर रहे मुंशी टुडू को धर दबोचा और हत्या में प्रयुक्त डंडे को भी बरामद कर लिया. साथ ही मृतक की बेटी मकलू हांसदा के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है.

गिरफ्तार युवक को लगता था कि उसके घर में जो कुछ घटना हो रही है, उसके लिए पड़ोस की महिला जिम्मेदार है और इसी मानसिकता को लेकर उसने उसकी हत्या कर दी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है: पीतांबर सिंह खेरवार, एसपी

ये भी पढ़ें- लोहरदगा में वृद्ध पर डायन-बिसाही का आरोप लगा कर पिटाई, गंभीर हालत में नदी के किनारे फेंका

अंधविश्वास का आर्थिक खेल और खूनी अंजाम! इसकी आड़ में हो रहीं आपराधिक वारदातें

चाईबासा में बुज़ुर्ग महिला की पीट-पीटकर हत्या, 12 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

TAGGED:

YOUNG MAN MURDERED WOMAN
SUSPICION SHE UNDER WITCH INFLUENCE
डायन होने के शख में महिला की हत्या
महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार
WOMAN MURDER IN DUMKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.