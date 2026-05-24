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मिर्जापुर: किशोरी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप, युवक पर हत्या का आरोप

मिर्जापुर: किशोरी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: जनपद के पडरी थाना क्षेत्र में एक किशोरी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका का शव उसके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ है. परिजनों ने एक स्थानीय युवक पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. मिर्जापुर: किशोरी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार घटना पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां रविवार की सुबह किशोरी का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की मां ने बताया कि शनिवार की रात वह परिजनों के साथ खाना खाने के बाद सोने चली गई थी, लेकिन जब सुबह मां की नींद खुली तो किशोरी बिस्तर पर नहीं थी. काफी खोजबीन करने के बाद किशोरी का शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर नाले के पास पड़ा मिला.