मिर्जापुर: किशोरी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप, युवक पर हत्या का आरोप
परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 2:20 PM IST
मिर्जापुर: जनपद के पडरी थाना क्षेत्र में एक किशोरी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका का शव उसके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ है. परिजनों ने एक स्थानीय युवक पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार घटना पड़री थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां रविवार की सुबह किशोरी का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की मां ने बताया कि शनिवार की रात वह परिजनों के साथ खाना खाने के बाद सोने चली गई थी, लेकिन जब सुबह मां की नींद खुली तो किशोरी बिस्तर पर नहीं थी. काफी खोजबीन करने के बाद किशोरी का शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर नाले के पास पड़ा मिला.
पीड़ित परिजनों ने साजन उर्फ राजन नामक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि किशोरी को आरोपी फोन करता रहता था. कुछ दिन पहले बिना बुलाए एक रिश्तेदारी में भी पहुंच गया था, जिसका इन लोगों ने विरोध किया था. इसी बात से नाराज आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है.
घटना वाली रात घर में सिर्फ किशोरी और उसकी मां थी. पति किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. शव के पास खून से सना हुआ पत्थर भी मिला है. आशंका है कि आरोपी ने गला दबाकर और पत्थर से हमला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया होगा. हालांकि सच्चाई का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा.
इधर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि किशोरी की हत्या की गई है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी के गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं. शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है और घटना की जांच की जा रही है.
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