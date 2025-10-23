ETV Bharat / state

गाजियाबाद में ताश न खिलाने को लेकर विवाद में हत्या, तीन गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी पर एटा, लखनऊ और लोनी बॉर्डर में कई मुकदमे दर्ज हैं. अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

विवाद में युवक की हत्या, तीन लोगों को किया गिरफ्तार
विवाद में युवक की हत्या, तीन लोगों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 23, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में दिवाली की रात हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. दरअसल, ताश ना खेलने देने को लेकर व्यक्ति को गोली मार दी गई थी. इस दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसकी पहचान आशु के रूप में हुई थी. हत्याकांड को प्रशांत नामक व्यक्ति ने अंजाम दिया था. आरोपी प्रशांत का पत्नी से विवाद चल रहा था जो की पत्नी को मनाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा था. इस दौरान ताश के पत्ते खेलने से मना करने पर प्रशांत ने आशु के पेट में गोली मार दी थी. हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

पुलिस के मुताबिक, प्रशांत शर्मा और शाहरुख कालिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाले हैं. 20 अक्टूबर को प्रशांत अपनी पत्नी को लेने थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र स्थित अपने ससुराल गया था. पहले प्रशांत अपने ससुराल के पास ही रहता था. ससुराल पहुंचने के बाद प्रशांत अपने दोस्त हीरा, डमरू और चाबी के साथ खुशी वाटिका में दीपावली के पटाखे चलाने के लिए खाली प्लॉट में गया था, जहां कुछ लोग बैठकर ताश खेल रहे थे.

प्रशांत और उसके दोस्तों ने ताश खेलने के लिए कहा था, लेकिन उन लोगों ने उन्हें साथ में ताश खिलाने से मना कर दिया था. इसी दौरान पास में खड़े व्यक्ति आशु ने कहा था कि यहां पर मोहल्ले के लोग ही ताश खेल सकते हैं बाहर के नहीं. आशु ने विरोध किया तो प्रशांत और उसके दोस्तों को गुस्सा आ गया, जिसके बाद प्रशांत ने तमंचा निकालकर और पास खड़े आशु को पेट में गोली मार दी थी. इसके बाद प्रशांत अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग निकला था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आशु को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. प्रशांत पर ऐटा, लखनऊ और लोनी बॉर्डर में कई मुकदमे दर्ज हैं.

"20 अक्टूबर, 2025 को रात तकरीबन 9 बजे थाना लोनी बॉर्डर की खुशी वाटिका इलाके में एक व्यक्ति को गोली लगी थी. इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई थी. इस संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना का खुलासा करते हुए थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्रशांत शर्मा उर्फ शाहरुख कालिया, हीरा अली और सचिन ठाकुर उर्फ डमरू को गिरफ्तार किया गया है, जबकि चौथा आरोपी विकास उर्फ चाबी फरार चल रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम में लगी हुई है." - ज्ञान प्रकाश राय, एसीपी अंकुर विहार

यह भी पढ़ें-

मुरथल से दिल्ली लौट रहे तीन दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस

नोएडा में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना समेत चार गिरफ्तार, ये सामान बरामद

TAGGED:

MURDER CASES IN GHAZIABAD
गाजियाबाद में युवक की हत्या
YOUNG MAN KILLED IN GHAZIABAD
YOUNG MAN KILLED IN GHAZIABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.