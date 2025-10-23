ETV Bharat / state

गाजियाबाद में ताश न खिलाने को लेकर विवाद में हत्या, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में दिवाली की रात हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. दरअसल, ताश ना खेलने देने को लेकर व्यक्ति को गोली मार दी गई थी. इस दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसकी पहचान आशु के रूप में हुई थी. हत्याकांड को प्रशांत नामक व्यक्ति ने अंजाम दिया था. आरोपी प्रशांत का पत्नी से विवाद चल रहा था जो की पत्नी को मनाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा था. इस दौरान ताश के पत्ते खेलने से मना करने पर प्रशांत ने आशु के पेट में गोली मार दी थी. हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

पुलिस के मुताबिक, प्रशांत शर्मा और शाहरुख कालिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाले हैं. 20 अक्टूबर को प्रशांत अपनी पत्नी को लेने थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र स्थित अपने ससुराल गया था. पहले प्रशांत अपने ससुराल के पास ही रहता था. ससुराल पहुंचने के बाद प्रशांत अपने दोस्त हीरा, डमरू और चाबी के साथ खुशी वाटिका में दीपावली के पटाखे चलाने के लिए खाली प्लॉट में गया था, जहां कुछ लोग बैठकर ताश खेल रहे थे.

प्रशांत और उसके दोस्तों ने ताश खेलने के लिए कहा था, लेकिन उन लोगों ने उन्हें साथ में ताश खिलाने से मना कर दिया था. इसी दौरान पास में खड़े व्यक्ति आशु ने कहा था कि यहां पर मोहल्ले के लोग ही ताश खेल सकते हैं बाहर के नहीं. आशु ने विरोध किया तो प्रशांत और उसके दोस्तों को गुस्सा आ गया, जिसके बाद प्रशांत ने तमंचा निकालकर और पास खड़े आशु को पेट में गोली मार दी थी. इसके बाद प्रशांत अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग निकला था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आशु को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. प्रशांत पर ऐटा, लखनऊ और लोनी बॉर्डर में कई मुकदमे दर्ज हैं.