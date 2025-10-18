ETV Bharat / state

जैसलमेर के लाठी में युवक ने दी जान, मानसिक रूप से था परेशान

जैसलमेर: जिले के लाठी क्षेत्र में 24 वर्षीय युवक ने घर में खुदकुशी कर ली. वह मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था. घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

लाठी पुलिस थाना प्रभारी किशनसिंह भाटी ने बताया कि लाठी गांव निवासी मनोज (24) ने शुक्रवार देर रात अपने कमरे में आत्महत्या कर ली. शनिवार सुबह जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो परिजनों और पड़ोसियों ने गेट तोड़ा. अंदर मनोज का शव मिला. परिजन उसे तुरंत लाठी सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मनोज मजदूरी करता था और अविवाहित था. उसके पिता टैक्सी चलाते हैं. रात में वह अपने कमरे में अकेला ही था.

पढ़ें: जैसलमेर में फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने दी जान, नागौर का रहने वाला था...