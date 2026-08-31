ETV Bharat / state

जयपुर में पड़ोसन कर रही थी ब्लैकमेल, युवक ने की खुदकुशी

जयपुर: राजस्थान जयपुर में 30 अगस्त को मानसरोवर इलाके में रेलवे ट्रैक के पास शव मिलने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. उसकी पत्नी ने एक महिला पर अवैध संबंध को लेकर ब्लैकमेल करने और रुपए ऐंठने का मामला दर्ज करवाया है.

पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिप्रा पथ थाने के उप निरीक्षक संदीप ने बताया कि जवाहर नगर निवासी 34 वर्षीय राजेंद्र चौधरी का 30 अगस्त को रेलवे ट्रैक के पास शव मिला था. प्रारंभिक जांच में खुदकुशी करने की बात सामने आई. पुलिस ने शव को जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. एफएसएल टीम की मदद से पुलिस ने सबूत जुटाए.

अवैध संबंध, अश्लील वीडियो और ब्लैकमेल का आरोप: उन्होंने बताया कि मृतक राजेंद्र चौधरी की पत्नी लक्ष्मी चौधरी ने उनके पड़ोस में रहने वाली महिला और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया, पति राजेंद्र चौधरी सांगानेरी गेट के पास साड़ी की दुकान पर काम करते थे. वह पति, दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती है. जहां पड़ोस में रहने वाली एक महिला से पति के अवैध संबंध थे. महिला ने पति का अश्लील वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल कर रही थी. मृतक की पत्नी का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली महिला उसके पति से रुपए और गहने ऐंठ चुकी.