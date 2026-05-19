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पत्नी पर युवक से मिलने का आरोप, ससुर ने नहीं सुनी बात, तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, मौत के बाद मचा कोहराम

समाज ने विरोध किया और मांग की कि युवक के ससुर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. ससुराल को दिया सोना तथा रुपए वापस दिलाए जाएं.

young man killed himself
मृतक के ससुराल में प्रदर्शन करते समाजजन (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर थाना क्षेत्र के सोनियाणा गांव के एक युवक ने भीलवाड़ा जिले में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. युवक ने आत्महत्या से पहले 14 मिनट का वीडियो वायरल कर ससुराल वालों पर मारपीट, गाली-गलौज और प्रताड़ना के आरोप लगाए. युवक ने आरोप लगाया कि पत्नी किसी अन्य युवक से मिलती थी. युवक की मौत के बाद शव को उसके गांव लाया गया, जहां परिजनों ने आक्रोश जताते हुए भीलवाड़ा में आरोपी के घर के बाहर अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया. हालांकि, सूचना मिलने पर पुलिस ने समझाइश दी, जिसके बाद परिजनों ने बुधवार को शव का अंतिम संस्कार कर दिया.

भदेसर थाने के एएसआई सुनील महाजन ने बताया कि मृतक सोनियाणा निवासी राजेश पुत्र बालू राम गौड़ दो दिन पहले अपने ससुराल भीलवाड़ा जिले के गाडरमाला गया था. उसने आत्महत्या का प्रयास किया, बाद में उदयपुर में उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या से पहले राजेश ने समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो डाला, जिसमें ससुराल वालों की प्रताड़ना का जिक्र था. वीडियो देखकर राजेश का बड़ा भाई सांवरिया गौड़ सोनियाणा से भीलवाड़ा पहुंचा और राजेश को अस्पताल में भर्ती करवाया. राजेश की हालत गंभीर होने पर उसे भीलवाड़ा से उदयपुर रेफर किया गया. यहां गीतांजलि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पढ़ें: पत्नी के ज्यादा देर तक मोबाइल चलाने को लेकर विवाद, दंपती ने किया आत्महत्या का प्रयास, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती

शव ले जाने को लेकर विवाद: सोमवार रात को मृतक का शव सोनियाणा गांव लाया गया. यहां परिवार, समाज के बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश फैल गया. समाज ने फैसला लिया कि शव का अंतिम संस्कार ससुराल गाडरमाला में ससुर के घर के बाहर ही किया जाएगा. समाज की मांग थी कि ससुर मदनलाल गौड़ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ससुराल वालों द्वारा लिए गए 10 तोला सोना तथा तीन लाख रुपए नकद वापस दिलाए जाएं. शव को भीलवाड़ा ले जाने की सूचना पर भदेसर थाना पुलिस रातोंरात सोनियाणा पहुंच गई. पुलिस की समझाइश के बाद परिजन मान गए और मंगलवार सुबह शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. भदेसर थाने के एएसआई सुनील महाजन ने बताया कि युवक की मौत का प्रकरण भीलवाड़ा जिले में दर्ज है और वहां की पुलिस ने ही पोस्टमार्टम करवाया था.

वीडियो में लगाए थे गंभीर आरोप: राजेश ने समाज के ग्रुप में 14 मिनट का एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. उसने बताया कि उसकी पत्नी ससुराल में ही एक युवक से मिलती थी. जब उसने इसकी शिकायत ससुर से की, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया.

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YOUNG MAN KILLED HIMSELF

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