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कब्रिस्तान में सो रहे कुत्ते की ईंट से कूचकर हत्या, पशु प्रेमियों का गुस्सा फूटा, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने शांति भंग के तहत की कार्रवाई, क्रूरता को लेकर लोगों में नाराजगी.

कुत्ते की हत्या
कुत्ते की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 10:21 AM IST

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कानपुर: कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बिसाती कब्रिस्तान में एक युवक ने सो रहे बेजुबान कुत्ते पर ईंट से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस पूरी क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की करवाई में जुट गई है.

कुत्ते की मौके पर ही मौत: जानकारी के अनुसार, एक युवक हाथ में ईंट लेकर टहलते हुए आता है और वहां आराम कर रहे एक कुत्ते पर अचानक हमला कर देता है. हमले में कुत्ते की आंख बाहर निकल आई. बेजुबान ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ दूर जाकर गिर पड़ा. इसके बाद आरोपी ने भारी ईंट उठाकर दोबारा वार किया, जिससे कुत्ते की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई.

पशु प्रेमियों का गुस्सा फूटा: वहां मौजूद एक अन्य युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो सामने आते ही पशु प्रेमियों का गुस्सा फूट पड़ा. दिनेश, अजय मिश्रा, ऋषभ कश्यप और विजय समेत दर्जनों पशु प्रेमियों ने कर्नलगंज थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान बिसाती कब्रिस्तान निवासी मिराज के रूप में की है.

थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि यह घटना करीब दो दिन पुरानी है. आरोपी को हिरासत में लेकर उसके के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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