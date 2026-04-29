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बलरामपुर में पल्टे से पीटकर युवक की हत्या; रिसेप्शन पार्टी में दो पक्षों में मारपीट, 14 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि तुलसीपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:00 PM IST

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बलरामपुर : जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चमरबोझिया गांव में रिसेप्शन पार्टी के दौरान एक युवक की पल्टे से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. मंगलवार को कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में नोकझोंक के बाद मारपीट होने पर युवक घायल हो गया था. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लाठी, डंडा एवं लोहे का पल्टा बरामद किया है.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

15 नामजद व पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR : पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि चमरबोझिया गांव में मंगलवार को युवक कमलेश रिसेप्शन पार्टी में गया था. इस दौरान दो पक्षों में नोकझोंक के बाद मारपीट हो गई. युवक को लोहे का पल्टा और लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. तुलसीपुर थाने में 15 नामजद व पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

14 आरोपी गिरफ्तार : उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र बहादुर पुत्र मुन्नालाल, अमरेन्द्र, सुरेन्द्र कुमार पुत्र नन्हेलाल, रंजीत पुत्र नन्हेलाल, राजेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र पुत्र नन्हेलाल, हरीराम पुत्र स्व. मोहनलाल, रामकिशोर पाठक उर्फ पप्पू पाठक पुत्र स्व. गया प्रसाद पाठक, कौशल किशोर पुत्र रामफकीरे, नन्हेलाल पुत्र रामफकीरे, रामकिशुन पुत्र अवधनरेश, मुकेश पुत्र पतिराम, वीरेंद्र पुत्र मुन्नालाल, मुन्नालाल पुत्र फकीरे को गिरफ्तार किया है. घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल टूटा हुआ, लोहे का पल्टा तथा लाठी डंडा आदि बरामद कर लिया है.

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