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मौत के बाद शव के ऊपर से गुजरते रहे वाहन, धनबाद की आठ लेन पर हाइवा की चपेट में आया युवक

धनबाद: तेज रफ्तार और भारी वाहनों की आवाजाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है. आठ लेन सड़क पर हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद सड़क पर शव पड़ा रहा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कई वाहन चालकों को इसकी जानकारी नहीं हुई और वे शव के ऊपर से ही गुजरते रहे.

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसा धनबाद के आठ लेन सड़क की है, जहां रात के अंधेरे में एक दर्दनाक हादसा हुआ.

स्थानीय लोगों के अनुसार, रात करीब साढ़े नौ बजे एक युवक सड़क से गुजर रहा था, इसी दौरान हाइवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद सड़क पर युवक का शव पड़ा रहा. लेकिन अंधेरा होने और मौके पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण पीछे से आ रहे कई वाहन चालकों को सड़क पर पड़े शव का पता नहीं चला. इसके बाद कई वाहन शव के ऊपर से गुजर गए.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि शव को सड़क से हटाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच भेज दिया गया है. फिलहाल, मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि आठ लेन सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार रहती है. ऐसे में रात के समय पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से दुर्घटना के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है.