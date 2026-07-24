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लखीमपुर खीरी: टी-शर्ट पर लिखा नाम और मोबाइल नंबर, फिर शारदा नहर में कूदा युवक; 'देवदूत' बने राहगीरों ने बचाई जान

लखीमपुर खीरी: टी-शर्ट पर लिखा नाम और मोबाइल नंबर, फिर शारदा नहर में कूदा युवक; 'देवदूत' बने राहगीरों ने बचाई जान ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: पढ़ुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा चौराहे के पास शुक्रवार को उस समय हडंकंप मच गया, जब घरेलू विवाद से परेशान होकर एक युवक ने शारदा नहर पुल से छलांग लगा दी. हालांकि, मौके पर मौजूद राहगीरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुरंत नहर में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. लखीमपुर खीरी: टी-शर्ट पर लिखा नाम और मोबाइल नंबर, फिर शारदा नहर में कूदा युवक; 'देवदूत' बने राहगीरों ने बचाई जान (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, लखाही गांव निवासी एक युवक शुक्रवार सुबह पारिवारिक विवाद के बाद घर से नाराज होकर ढखेरवा पहुंचा था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नहर में कूदने से पहले उसने अपनी टी-शर्ट पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख लिया था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह अपनी पहचान सुनिश्चित करना चाहता था. उसके बाद युवक ने पुल से सीधे शारदा नहर में छलांग लगा दी.