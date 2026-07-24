लखीमपुर खीरी: टी-शर्ट पर लिखा नाम और मोबाइल नंबर, फिर शारदा नहर में कूदा युवक; 'देवदूत' बने राहगीरों ने बचाई जान
पारिवारिक विवाद के चलते मानसिक रूप से परेशान था युवक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 6:12 PM IST
लखीमपुर खीरी: पढ़ुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा चौराहे के पास शुक्रवार को उस समय हडंकंप मच गया, जब घरेलू विवाद से परेशान होकर एक युवक ने शारदा नहर पुल से छलांग लगा दी. हालांकि, मौके पर मौजूद राहगीरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुरंत नहर में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
जानकारी के अनुसार, लखाही गांव निवासी एक युवक शुक्रवार सुबह पारिवारिक विवाद के बाद घर से नाराज होकर ढखेरवा पहुंचा था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नहर में कूदने से पहले उसने अपनी टी-शर्ट पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख लिया था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह अपनी पहचान सुनिश्चित करना चाहता था. उसके बाद युवक ने पुल से सीधे शारदा नहर में छलांग लगा दी.
युवक को नहर में कूदते देख पुल पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान कुरतैहा गांव निवासी शमशाद ने बिना अपनी जान की परवाह किए नहर में छलांग लगा दी. तेज बहाव और गहरे पानी के बीच उन्होंने डूब रहे युवक तक पहुंचकर उसे संभाला और काफी मशक्कत के बाद किनारे तक ले आए. इसके बाद मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने भी सहयोग किया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
घटना की सूचना मिलते ही पढ़ुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने युवक से पूछताछ की और प्राथमिक जांच में मामला घरेलू विवाद से जुड़ा पाया. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.
निघासन क्षेत्राधिकारी शिवम कुमार ने बताया प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक पारिवारिक विवाद के चलते मानसिक रूप से परेशान था और इसी कारण उसने नहर में छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों की तत्परता और साहस से उसकी जान बच गई. पुलिस ने आवश्यक पूछताछ और कार्रवाई के बाद युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. साथ ही, परिवार को आपसी संवाद बनाए रखने और युवक का ध्यान रखने की सलाह दी गई है.
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