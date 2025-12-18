ETV Bharat / state

मुरादाबाद में पानी की टंकी से युवक ने लगा दी छलांग, मौत

युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

युवक ने पानी की टंकी से लगाई छलांग
युवक ने पानी की टंकी से लगाई छलांग (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बुधवार को एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पुराने आरटीओ कार्यालय के पास युवक नूर कमर (23) ने करीब 250 फीट ऊंची पानी की टंकी से छलांग लगा दी. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, नूर कमर तीन भाई-बहनों में मंझला था. पिता की मृत्यु के बाद वह अपने भाई-बहन के साथ ही रह रहा था. जबकि उसकी मां ने पिता की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी.

थाना सिविल लाइंस एसएचओ मनीष सक्सेना ने बताया, मृतक मानसिक तौर पर कमजोर था. युवक का शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है. मृतक के पिता का 6 साल पूर्व देहांत हो चुका है. घटना के कारणों की जांच की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर किन कारणों से उसने जान दी.

यह भी पढ़ें: मुरादाबाद में श्रम विभाग की बिल्डिंग पर चढ़ा मजदूर, आत्महत्या की दी धमकी, बोला- अधिकारी मांगते हैं रिश्वत

यह भी पढ़ें: 5 बच्चों की मां का 18 साल छोटा आशिक; पति बना रोड़ा तो उतार दिया मौत के घाट, जानिए कैसे सुलझी मर्डर मिस्ट्री?

TAGGED:

SUICIDE NEWS
YOUNG MAN JUMPED FROM WATER TANK
MORADABAD SUICIDE NEWS
MORADABAD NEWS
SUICIDE IN MORADABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.