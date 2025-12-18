मुरादाबाद में पानी की टंकी से युवक ने लगा दी छलांग, मौत
युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 9:42 AM IST
मुरादाबाद: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बुधवार को एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है.
पुलिस के अनुसार, मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पुराने आरटीओ कार्यालय के पास युवक नूर कमर (23) ने करीब 250 फीट ऊंची पानी की टंकी से छलांग लगा दी. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची. गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस के मुताबिक, नूर कमर तीन भाई-बहनों में मंझला था. पिता की मृत्यु के बाद वह अपने भाई-बहन के साथ ही रह रहा था. जबकि उसकी मां ने पिता की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी.
थाना सिविल लाइंस एसएचओ मनीष सक्सेना ने बताया, मृतक मानसिक तौर पर कमजोर था. युवक का शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है. मृतक के पिता का 6 साल पूर्व देहांत हो चुका है. घटना के कारणों की जांच की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर किन कारणों से उसने जान दी.
