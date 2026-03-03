ETV Bharat / state

आदित्यपुर में खूनी संघर्ष, दो गुटों के बीच फायरिंग में युवक को लगी गोली, हालत नाजुक

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात हुई गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा. सालडीह बस्ती स्थित श्रीनाथ पब्लिक स्कूल के पास वर्चस्व और आपसी रंजिश को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए. विवाद इतना बढ़ा कि एक गुट ने हथियार निकाल लिया और फायरिंग शुरू कर दी. इस हिंसक झड़प में 22 वर्षीय युवक राजवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है.

घटना को लेकर जानकारी देते पुलिस (ईटीवी भारत)

​निशाने पर कोई, शिकार बना राजवीर



प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमले का मुख्य उद्देश्य आशीष नामक युवक को निशाना बनाना था. प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों की मानें तो आरोपी संजय सरकार के पुत्र शुभम सरकार ने फायरिंग की थी. हमले के दौरान चली गोली लक्ष्य से चूक गई और वहां मौजूद राजवीर सिंह के शरीर में जा लगी. गोली लगते ही राजवीर लहूलुहान होकर गिर गया. जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया.



​TMH में जीवन और मौत के बीच जंग



घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल राजवीर को तत्काल जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) पहुंचाया गया. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, राजवीर की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उसके उपचार में जुटी है. हालांकि स्थानीय पुलिस मामले को जांच का विषय बताया है.