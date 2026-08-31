शराब पार्टी के बाद विवाद, फायरिंग से युवक के पेट में लगी गोली, जांच में जुटी पुलिस
शराब पार्टी के दौरान आपसी विवाद में फायरिंग की. पेट में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया.
Published : August 31, 2026 at 8:28 AM IST
रांची: बरियातू थाना क्षेत्र के मंडा बगीचा में रविवार की देर रात आपसी विवाद के बाद फायरिंग की घटना सामने आई है. इस घटना में टोनी लोहरा नामक युवक को गोली लगी है. गोली पेट में लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घायल टोनी को इलाज के लिए रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. सदर डीएसपी ने घटना की पुष्टि की है.
क्या है पूरा मामला
स्थानीय लोगों के मुताबिक, रविवार की रात मंडा बगीचा में कई युवक पार्टी करने के लिए जुटे थे. बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान शराब का भी सेवन किया जा रहा था. रात करीब दो बजे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. गोली की आवाज सुनकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद कुछ युवक इधर-उधर भागने लगे. स्थानीय लोगों का कहना है कि भागने वाले कई युवक नशे में थे.
फायरिंग के बाद मौके पर एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. कुछ लोगों ने उसे उठाकर वाहन में रखा और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. बाद में उसकी पहचान टोनी लोहरा के रूप में हुई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. इसी विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से फायरिंग किए जाने की बात सामने आ रही है. हालांकि, फायरिंग किसने की और विवाद की वास्तविक वजह क्या थी, इसका अब तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है.
पुलिस जांच में जुटी
घटना की जानकारी बरियातू पुलिस को सोमवार सुबह मिली. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और सदर डीएसपी संजीव बेसरा तथा बरियातू थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि गोलीबारी की घटना में एक युवक घायल हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल इस वारदात के पीछे की कहानी के बारे में पता लगाया जा रहा है. जांच के बाद ही पूरे मामले में ज्यादा जानकारी दी जा सकती है.
ये भी पढ़ें: लोहरदगा बाईपास निर्माण स्थल पर अपराधियों ने की फायरिंग, गार्ड को लगी गोली, हाइवा में लगाई आग
जमशेदपुर में होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
नेशनल हाईवे फायरिंग मामला: दो अपराधियों के खिलाफ एफआईआर, राहुल दुबे गिरोह ने फेंका था पर्चा