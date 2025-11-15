दो पेड़ों के नीचे शुरू हुआ ‘कपड़ों का अस्पताल’, आज बना उम्मीद का सहारा, स्थानीय लोग बोले- सुनील जैसा दिल चाहिए साहब
रांची में सुनील स्वांसी नाम के युवक ने ‘कपड़ों का अस्पताल’ खोला, जहां वह लोगों के पुराने और नए कपड़े सीलते हैं.
November 15, 2025
रांची: राजधानी रांची के बीचो बीच, जहां बड़ी-बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के शो-रूम लोगों को आकर्षित करते हैं, वहीं दो पेड़ों के नीचे बैठा एक साधारण-सा दर्जी आज हजारों दिलों को छू रहा है. सुनील स्वांसी नाम का यह युवक कभी ओरिएंट क्राफ्ट और ब्लैकबेरी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करता था. लेकिन उसने अपने हुनर को सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखा बल्कि उस हुनर को लोगों की मदद और आत्मनिर्भरता का जरिया बना दिया.
समाज के लिए कुछ करना चाहता है सुनील
सुनील की कहानी शुरुआत में इतनी बड़ी नहीं थी. हाथ में सिलाई मशीन, पैरों के सहारे चलती पुरानी साइकिल और ऊपर छांव देने के लिए दो पेड़, यही उसकी पहली दुकान थी. वह रोज यहां बैठता, कपड़ों की सिलाई करता और थोड़ा-बहुत कमाकर घर ले जाता. लेकिन उसके दिल में कुछ और बड़ा करने की इच्छा थी- कुछ ऐसा, जो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी मायने रखे.
समय बदला, मेहनत रंग लाई. आज सुनील चारपहिया वाहन में कपड़ों का सामान लाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की सिलाई करता है. काम इतना बढ़ गया कि दिनभर दर्जनों ग्राहक आते रहते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि दर्जी तो बहुत देखे हैं, लेकिन सुनील जैसा दिल वाला कम ही देखने को मिलता है.
सुनील ने अपने छोटे-से सेंटर का नाम रखा है 'कपड़ों का अस्पताल'. वह बताते हैं, यहां पुराने कपड़ों को मैं नया जीवन देता हूं, जैसे अस्पताल में मरीजों को नया जीवन दिया जाता है. फटे कपड़े मैं सी देता हूं. जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, उन्हें मैं बैंक के जरिए मुफ्त कपड़े देता हूं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप योजना से प्रेरित इस युवक ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया, और अब दूसरों को रोजगार देने का सपना देख रहे हैं. सुनील बताते हैं कि अब काम इतना बढ़ गया है कि मैं चाहता हूं बेरोजगार युवक-युवतियों को यहां काम सिखाऊं. जो सीखना चाहे, मैं मुफ्त में सिखाऊंगा और अपने साथ काम भी दूंगा. रोजगार अच्छा हो जाएगा क्योंकि अपना काम अपना ही होता है.
सुनील का कहना है कि महानगरों में उन्होंने वर्षों तक काम किया, लेकिन वहां मेहनत ज्यादा और आय कम थी. इसलिए मैंने रांची लौटकर अपना स्टार्टअप शुरू किया. मैं अपने प्रयास से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं. उनका यह जज्बा आज स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है.
रांची के राहगीर भी सुनील की दुकान देखकर रुक जाते हैं. एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा हम गरीबों के लिए सुनील बेटा भगवान का भेजा हुआ है. इस जमाने में बिना स्वार्थ के कोई कपड़ा संग्रहित करके उसको गरीबों के बीच बांटता है क्या?
एक और युवा ने कहा
इस शहर में बड़े-बड़े शो-रूम हैं, लेकिन असल में बड़ा आदमी तो यही है. दिल बड़ा, काम बड़ा. आज सुनील का कपड़ों का अस्पताल सिर्फ एक सिलाई दुकान नहीं बल्कि रांची की सामाजिक आत्मा का प्रतीक बन चुका है. जहां फटे कपड़े भी मुस्कान बन जाते हैं, जहां बेबस लोग भी सम्मान पहनकर घर लौटते हैं, और जहां दो पेड़ों की छांव में एक युवक अपनी मेहनत से कई जिंदगियां संवार रहा है. स्थानीय लोग कहते हैं कि सुनील की कहानी हमें सिखाती है, बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल होना जरूरी है.
