भारत से नौकरी करने गया था विदेश, थाईलैंड से बर्मा भेज करवाई साइबर स्लेवरी

इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के तीन अन्य जिलों में इसी तरह के साइबर स्लेवरी मामलों में पुलिस केस दर्ज हो चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक संगठित नेटवर्क के तहत चलाया जा रहा अपराध है. शिकायतकर्ता के अनुसार उसे चंडीगढ़ के एक एजेंट ने थाईलैंड में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था. एजेंट ने सभी कागजी कार्रवाई पूरी कराने के बाद थाईलैंड भेजा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे धोखे से अवैध रूप से म्यांमार पहुंचा दिया गया. म्यांमार में युवक को साइबर स्लेवरी के जाल में फंसा दिया गया, जहां उससे जबरन ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड और अन्य गैरकानूनी डिजिटल गतिविधियां करवाई गईं. विरोध करने पर मानसिक दबाव और डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं.

हमीरपुर: जिला के भोरंज थाना क्षेत्र में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और साइबर स्लेवरी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित एक एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि एजेंट ने भोरंज के एक युवक को विदेश में बेहतर नौकरी का लालच देकर अवैध रूप से म्यांमार भेज दिया और वहां उसे जबरन साइबर गतिविधियों में शामिल किया गया. यह एफआईआर भोरंज निवासी शिवम की शिकायत पर दर्ज की गई है.

भारत सरकार की पहल पर बीते नवंबर माह में भारतीय वायुसेना की विशेष फ्लाइट के माध्यम से म्यांमार से लगभग 300 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया था. इनमें करीब 30 युवक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से संबंध रखते थे. इन लोगों में हमीरपुर जिला के भी दो युवक शामिल थे, जो लंबे समय से साइबर स्लेवरी का शिकार बने हुए थे. भारत लौटने के बाद दिल्ली में सभी की आवश्यक जांच, पूछताछ और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया था. केंद्रीय जांच एजेंसियों की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश पुलिस निदेशालय ने इस पूरे मामले में संबंधित जिलों को कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे. इन्हीं निर्देशों के तहत अब भोरंज थाना में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं और कितने युवकों को इस तरह विदेश भेजा गया.

चंडीगढ़ के एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज

वहीं एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'भोरंज क्षेत्र के शिवम कुमार की शिकायत पर चंडीगढ़ के एक एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. युवक को थाईलैंड में बेहतरीन नौकरी का झांसा देकर अवैध रूप से भेजा गया और बाद में म्यांमार में जबरन साइबर गतिविधियों में शामिल किया गया. एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस मामले की हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है. एसपी बलवीर सिंह ठाकुर ने आम लोगों से अपील की है कि विदेश जाने से पहले संबंधित कंपनी, एजेंट और दस्तावेजों की पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें और केवल अधिकृत व पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेश जाएं. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 143(2), 137(2), 111(2), 318(2), 61(2), 62 तथा इमीग्रेशन एक्ट 1983 की धारा 24 के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.'