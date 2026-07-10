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छाता, बिस्कुट और पानी लेकर 19 घंटे से टावर पर बैठा है युवक; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान, उतारने के प्रयास में जुटी पुलिस

छाता, बिस्कुट और पानी लेकर 19 घंटे से टावर पर बैठा है युवक; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर : तिलहर थाना क्षेत्र के कछीयानीखेड़ा गांव में एक युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया है, जो पिछले 19 घंटे से भी अधिक समय से वहीं पर बैठा है. लगातार बारिश, तेज हवा और खराब मौसम के बावजूद नीचे उतरने को तैयार नहीं है. पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग उसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे हैं. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है. छाता, बिस्कुट और पानी लेकर 19 घंटे से टावर पर बैठा है युवक; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, विकास नाम का युवक गुरुवार की रात करीब 10 बजे टावर पर चढ़ गया. वह अपने साथ खाने-पीने का सामान, पानी, बिस्कुट और एक छाता भी लेकर गया था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह लंबे समय तक टावर पर रहने की तैयारी करके आया था. युवक का आरोप है कि हरियाणा में उसके साथ ठगी हुई थी, लेकिन शिकायत करने पर हरियाणा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका ही उत्पीड़न किया. इसी से आहत होकर उसने यह कदम उठाया और हरियाणा पुलिस के खिलाफ निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहा है.