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छाता, बिस्कुट और पानी लेकर 19 घंटे से टावर पर बैठा है युवक; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान, उतारने के प्रयास में जुटी पुलिस

गुरुवार की रात करीब 10 बजे युवक टावर पर चढ़ गया, ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना

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छाता, बिस्कुट और पानी लेकर 19 घंटे से टावर पर बैठा है युवक; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 2:56 PM IST

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शाहजहांपुर : तिलहर थाना क्षेत्र के कछीयानीखेड़ा गांव में एक युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया है, जो पिछले 19 घंटे से भी अधिक समय से वहीं पर बैठा है. लगातार बारिश, तेज हवा और खराब मौसम के बावजूद नीचे उतरने को तैयार नहीं है. पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग उसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे हैं. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है.

छाता, बिस्कुट और पानी लेकर 19 घंटे से टावर पर बैठा है युवक; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, विकास नाम का युवक गुरुवार की रात करीब 10 बजे टावर पर चढ़ गया. वह अपने साथ खाने-पीने का सामान, पानी, बिस्कुट और एक छाता भी लेकर गया था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह लंबे समय तक टावर पर रहने की तैयारी करके आया था. युवक का आरोप है कि हरियाणा में उसके साथ ठगी हुई थी, लेकिन शिकायत करने पर हरियाणा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका ही उत्पीड़न किया. इसी से आहत होकर उसने यह कदम उठाया और हरियाणा पुलिस के खिलाफ निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहा है.

युवक का कहना है कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी, वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा. उसने कई बार नीचे कूदने की धमकी भी दी है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रही है. पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम लाउडस्पीकर के जरिए युवक को समझाने का प्रयास कर रही है. पुलिस उससे मोबाइल फोन पर भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि उसे शांत कर सुरक्षित नीचे उतारा जा सके. टावर की अधिक ऊंचाई और लगातार हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

ग्रामीणों के मुताबिक, उन्होंने युवक को रात करीब 10 बजे टावर पर चढ़ते देखा था. उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुने बिना तेजी से ऊपर चढ़ गया. इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी. युवक की पहचान विकास (22 वर्ष) के रूप में हुई है, जो परौर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है. उसके पास एक मोबाइल फोन भी है और पुलिस उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है.

इस मामले में सीओ तिलहर इशिका सिंह ने बताया कि युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है. पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है. हमारी प्राथमिकता उसे सुरक्षित नीचे उतारना है. उसकी पहचान और परिजनों से संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं. युवक को समझाकर सुरक्षित रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है.

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