ETV Bharat / state

युवती ने लगाया युवक पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोटद्वार में एक युवक को युवती से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

MOLESTATION
युवती ने लगाया युवक पर छेड़छाड़ का आरोप (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 4, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटद्वार/पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के कोटद्वार का 'बाबा' नाम पर विवाद अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है. सोशल मीडिया पर अभी भी विवाद को लेकर कई नई बातें और बयान सामने आ रहे हैं. ऐसे में कोटद्वार से एक और नया और गंभीर मामला सामने आया है. मामला युवती से छेड़छाड़ से जुड़ा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कोटद्वार निवासी युवती ने कोतवाली में तहरीर दी है. तहरीर में बताया कि कुछ दिन पहले उसकी जान-पहचान कोटद्वार निवासी युवक से हुई थी. जिसके बाद वह उसे लगातार फोन कॉल और मैसेज कर परेशान करने लगा. युवती का आरोप है कि आरोपी बाजार आते-जाते समय उसका हाथ पकड़ लेता था और मना करने पर गाली-गलौज करता था.

पीड़िता के मुताबिक, उसने कई बार आरोपी को समझाने का प्रयास भी किया. लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया. लगातार मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर युवती को आखिर में पुलिस की शरण लेनी पड़ी.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(2), 78, 351(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसे कोटद्वार से गिरफ्तार किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है.

गौर है कि इससे पहले 26 जनवरी को कोटद्वार के पटेल मार्ग पर एक दुकान के नाम को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. जिसे लेकर अब तक माहौल पूरी तरह शांत नहीं हो पाया है. इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी प्रमुख चेक पोस्टों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

युवक पर छेड़छाड़ का आरोप
YOUNG WOMAN ALLEGED MOLESTATION
युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप
कोटद्वार में युवती से छेड़छाड़
YOUNG MAN IS ACCUSED OF MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.