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प्रयागराज में मड़ाई करते समय थ्रेशर में फंसा युवक; मौके पर दम तोड़ा, पुलिस और ग्रामीणों ने निकाला

प्रयागराज : जिले के गंगापार स्थित बहरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया. गेहूं की मड़ाई करते समय एक युवक (18) अचानक थ्रेशर के अंदर चला गया. हादसे में युवक के शव के कई टुकड़े हो गये. हादसा देख आस-पास काम कर रहे लोग घबरा गए. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बहरिया थाना क्षेत्र के मजूरा गांव के रहने वाले राजकुमार का बेटा सुमित (18) मंगलवार को खेत में ट्रैक्टर से गेहूं की मड़ाई करने गया था. मड़ाई करने के दौरान अचानक सुमित का हाथ थ्रेशर के अंदर फंस गया. इस दौरान सुमित थ्रेशर के अंदर खिंचा चला गया. इससे उसकी मौके पर मौत हो गई. हादसा देख आस-पास काम कर रहे लोग घबरा गए.

हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सुमित के शव को थ्रेशर से बाहर निकाला गया. इस दौरान भारी संख्या में लोग इक्टठा हो गये. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. हादसे के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.