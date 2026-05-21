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ससुराल गए दामाद की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मरने से पहले लिया साला का नाम

गढ़वा के मझिआंव थाना क्षेत्र में ससुराल गए एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.

YOUNG MAN DIES IN GARHWA
मझिआंव थाना (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 2:40 PM IST

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गढ़वा: जिले में ससुराल गए दामाद की पीट पीट कर हत्या कर दी गई. मारपीट के बाद युवक को पुल के नीचे फेंक दिया गया. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है. मामला मझिआंव थाना क्षेत्र अंतर्गत खरसोता गांव का है जहां स्वर्गीय प्रगाश चौधरी के 34 वर्षीय पुत्र सुनील चौधरी की मारपीट कर हत्या करने का आरोप ससुराल वालों पर लगा है.

घटना के संबंध में मृतक के बड़े भाई अनिल चौधरी ने बताया कि ससुराल वालों ने उनके भाई के साथ मारपीट कर पुल के नीचे फेंक दिया था. जिसके बाद उनके मौसेरे भाई से सूचना मिलने पर वे सुनील के ससुराल मेराल थाना क्षेत्र के गेरुआ गांव पहुंचे. मृतक के भाई अनिल चौधरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार राजेंद्र चौधरी ने गेरुआ गांव से फोन घटना के बारे में जानकारी दी थी. उनके मौसेरे भाई ने बताया था कि सुनील के साला प्रदीप चौधरी ने फोन कर बताया कि उनके बहनोई पुल के नीचे गिरकर घायल हो गए हैं.

जानकारी देते परिजन (ईटीवी भारत)

इसके बाद वे पुल के नीचे से उसे घायल अवस्था में अपने घर लाया और स्थानीय चिकित्सक को दिखाया. जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इसकी सूचना थाना को दी. सूचना मिलते ही मझिआंव थाने की पुलिस दल बल के साथ अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया.

भाई ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

मृतक के भाई अनिल चौधरी ने ससुराल वालों पर हत्या कर पुल के नीचे फेंकने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब सुनील पुल के नीचे गिरकर बेहोश हुआ तो ससुराल वाले उसे किसी अच्छे चिकित्सक के पास लेकर क्यों नहीं ले गये. अगर समय पर सुनील का इलाज कराया जाता तो उसकी मौत नहीं होती. अनिल ने बताया कि जब सुनील को कुछ होश आया था तो उसने बताया कि उसके साला और पांच-छह आदमी मारपीट की है.

मौके पर पत्नी और बच्चे नहीं थे घर में मौजूद

अनिल ने यह भी बताया था कि भाई सोमवार को दिल्ली से वापस खरसोता लौटा था. बाल बच्चों को लाने के लिए ससुराल निकल गया था. उन्होंने बताया कि सुनील की पत्नी और उसके दो बच्चे हैं. वहीं मृतक सुनील की पत्नी बबीता ने बताया कि वे दोनों बच्चे और उनकी मां के साथ छत्तीसगढ़ पत्ता तोड़ने गए हुए थे. कैसे क्या हुआ उन्हें कुछ मालूम नहीं चल सका है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है. मामले में जो भी दोषी होगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी.

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