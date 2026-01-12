ETV Bharat / state

भारत नेपाल सीमा से लाल बत्ती लगी कार के साथ पांच गिरफ्तार, पैसों के साथ बरामद हुई संदिग्ध चिप

बहराइच: इंडो- नेपाल बॉर्डर पर तैनात जवान उस वक्त सकते में आ गए, जब देर रात लाल बत्ती लगी कार हूटर बजाते हुए बॉर्डर पर पहुंची. चेक पोस्ट पर मौजूद जवानों ने जब कार सवारों का परिचय मांगा, तो उन्होंने सचिवालय का अधिकारी बताया. एसएसबी को शक होने पर सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनके पास से पैसों के साथ एक चिप बरामद हुई. एजेंसियों ने चिप की जांच पड़ताल के बाद सभी को जेल भेज दिया.

जनपद के रूपईडीहा थाना के प्रभारी निरीक्षक रमेश रावत ने बताया कि क्षेत्र के इंडो-नेपाल बॉर्डर पर देर रात करीब साढ़े 12 बजे लाल बत्ती लगी इनोवा कार हूटर बजाते हुए भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी. बॉर्डर पर तैनात जवानों ने कार सवार को अधिकारी समझ कर मुस्तैद हो गए. जब उनकी पहचान पूछी गई तो एक युवक ने अपने आपको प्रमुख सचिव सचिवालय बताया.

एसएसबी के जवानों ने शक के बुनियाद पर सभी को कार से नीचे उतारा और तलाशी ली, तो उनके पास से 2 लाख 17 हजार 480 रुपए के साथ एक चिप बरामद हुआ. जिसकी जानकारी पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियां को दी. एजेंसियों द्वारा पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि सभी लोग नेपाल कैसीनो जा रहे थे. इसके बाद पुलिस ने सभी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया.