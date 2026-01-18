ETV Bharat / state

मसूरी कैंपटी फॉल के पास हादसा, खाई में गिरी कार, यूपी के युवक की दर्दनाक मौत

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी के पास कैंपटी फॉल क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. कैंपटी फॉल के समीप कांडीखाल में एक कार (UK07 FP 0359) अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान: हादसे में जान गंवाने वाले युवक का नाम विजय कुमार (पुत्र प्रदीप कुमार ) बताया गया है. वह कंधाला ग्रामीण, कैराना, जनपद शामली (उत्तर प्रदेश) का निवासी था.

दोस्तों के साथ घूमने आया था मसूरी: प्राप्त जानकारी के अनुसार, विजय अपने दोस्तों के साथ कैंपटी फॉल घूमने आया था. देर रात उसके दोस्त होटल में रुक गए, जबकि विजय अपनी कार में ही था. सुबह जब दोस्तों ने होटल के बाहर कार नहीं देखी और फोन करने पर भी संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्होंने मसूरी पुलिस को सूचना दी.

स्थानीय व्यक्ति की सूचना से खुला राज: इसी दौरान कांडीखाल क्षेत्र में एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि सड़क से नीचे खाई में एक कार गिरी हुई है और उसमें एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है. पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक वही युवक निकला, जो रात से लापता था.

खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया शव: मसूरी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को खाई से बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस के माध्यम से मसूरी उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया.