आश्रम के युवक का खुलासा: इंजेक्शन लगने के पांच मिनट बाद चीखकर कमरे से निकली थीं साध्वी प्रेम बाईसा

जोधपुर: कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है. एसआईटी मामले की जांच कर रही है. एसआईटी ने घटना के दिन बोरानाडा स्थित आरती नगर आश्रम में मौजूद रहे युवक सुरेश को शनिवार को बुलाया जो अंतिम समय में साध्वी के साथ था. प्रेम बाईसा जब निढाल होकर गिरी तो उनको उठाकर गाड़ी में सुरेश ही बैठा था. उसने बताया, बाईसा ने गाड़ी में एक ही बात कही कि पापा मुझे न्याय दिला देना. उनके नाखून हरे से हो रहे थे.

आश्रम के युवक सुरेश ने बताया कि प्रेम बाईसा मंगलवार रात अजमेर से आई थीं. बुधवार सुबह उठी तो गला खराब था. उन्होंने गला साफ करने के लिए गरारे भी किए. 'मुझे बाईसा के पिता ने कहा, खाना बना दो. दोपहर में उन्होंने जुकाम के कारण उकाली (काढ़ा) पिया था'. 'शाम करीब 5:00 बजे मुझे बाईसा ने फोन कर कहा कि डॉक्टर (नर्सिंगकर्मी) आया है, गेट खोलना. मैंने गेट खोला तो नर्सिंगकर्मी बाईसा के कमरे में गया. उसने शायद इंजेक्शन लगाया. एक दो मिनट में वापस आ गया था. उसके जाने के चार-पांच मिनट के बाद ही बाईसा की जोर से चीख आई. मैं कमरे से निकला तब तक बाईसा मैंन गेट के पास आकर गिर गईं. बीरमनाथजी भागे और गाड़ी स्टार्ट की. मैं बाईसा को उठाकर लेकर गाड़ी में ले गया. रास्ते में उनकी सांसें अटक गई थी. उन्होंने कहा कि पापा मुझे न्याय दिलाना. उनके हाथ मेरे हाथ में थे. नाखून हरे नजर आ रहे थे. अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर उन्हें अंदर ले गए'.

पढ़ें: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच के लिए SIT गठित, इंजेक्शन और अस्पताल जांच के केंद्र में

मामा से पूछताछ: पुलिस ने शनिवार को प्रेम बाईसा के मामा गंगाराम को बुलाया और उनसे जानकारी ली. गंगाराम घटना के दिन ही रात में आश्रम पहुंच गए थे. उन्होंने बताया कि शाम 7:00 बजे फोन आया था. उसके बाद जयपुर से निकला और रात करीब 1:30 बजे जोधपुर पहुंचे थे. उन्हें बताया गया कि शाम को तबीयत खराब होने पर कंपाउंडर को बुलाया. उसने इंजेक्शन लगाया. जिसके बाद प्रेम बाईसा की अचानक तबीयत खराब हुई और उसकी सांस उखड़ने लग गई. वह गेट तक आईं. उसके बाद उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए. गंगाराम ने बताया कि पिता पुत्री के सम्बन्ध अच्छे थे.