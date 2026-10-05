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4 पहले हुई थी जिसकी 'हत्या', वह दिल्ली में जिंदा मिला.. पिंडदान भी कर चुके हैं माता-पिता

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में चार साल पहले जिस युवक की हत्या का आरोप लगाकर पुलिस ने चार लोगों को जेल भेज दिया था, वह दिल्ली में सकुशल जिंदा मिला है. युवक की पहचान रोसड़ा थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के रहने वाले मदन यादव के बेटे रविशंकर कुमार के रूप में हुई है. इस घटना के बाद पुलिस की जांच पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

सभी आरोपी हुए थे गिरफ्तार मदन यादव ने आरोप लगाया था कि रविशंकर गांव के ही मुकेश पंडित, सहदेव पंडित और दिनेश पंडित के पास काम करता था. उन तीनों ने ही हत्या कर उसके शव को छुपा दिया. इस मामले में आरोपी के जेसीबी और ट्रैक्टर चालक को भी आरोपी बनाया गया था. जिसके बाद इस मामले में रोसड़ा थाना पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

4 पहले हुआ था गायब दरअसल, साल 2022 में लालपुर गांव के रहने वाले मदन यादव ने अपने मूक बधिर बेटे रविशंकर कुमार के अपहरण, हत्या और शव गायब करने का आरोप लगाते हुए रोसड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस संबंध में रोसड़ा थाना कांड संख्या 259/22 दर्ज प्राथमिकी में चार लोगों को आरोपी बनाया गया था.

4 साल बाद जिंदा मिला

वहीं, अब लगभग चार वर्ष बाद वही मृत युवक दिल्ली में जीवित मिला. स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 अक्टूबर को नोएडा में मजदूरी करने वाले गांव के एक युवक की नजर दिल्ली में फल की दुकान पर काम रहे रविशंकर पर पड़ी. जिसके बाद उसने इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी. उसके बाद सभी लोग वहां आए और उसे वहां वापस लेकर लौटे. रविवार को उसे रोसड़ा थाने के हवाले कर दिया.

पिंडदान भी कर चुके हैं मां-बाप

वहीं मृतक युवक के चार साल बाद जिंदा मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग थाने पर जुट गए. रविशंकर को मरा हुआ मानकर कुछ दिन पहले ही उसके परिवार ने गयाजी में जाकर उसका पिंडदान भी कर दिया था. हालांकि बेटे को अपने बीच पाकर माता-पिता काफी खुश हैं.

क्या बोले डीएसपी?

अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि झूठी हत्या के केस में आरोपियों को जेल जाना पड़ा है. आरोपी पक्ष को भी न्याय की उम्मीद जगी है. वहीं, डीएसपी संजय सिन्हा ने कहा कि मामले की नए सिरे से जांच की जाएगी और अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

"युवक के बरामद होने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है. इस मामले में आरोपी बनाये गए लोगों के संबंध में पूरक चार्जशीट कोर्ट को भेजी जाएगी. युवक की पहचान व चार साल तक उसके बाहर रहने समेत अन्य सभी मामलो की पुलिस जांच की जा रही है."- संजय सिन्हा, डीएसपी, रोसड़ा

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