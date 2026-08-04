बुलंदशहर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती, नशीला पदार्थ देकर रेप, ब्लैकमेल कर ठगे ढाई लाख रुपए
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 12:07 PM IST
बुलंदशहर: नरसेना थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से एक राजस्थान के एक युवक ने इंस्टाग्राम पहले दोस्ती की, फिर दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेल कर 2.5 लाख रुपये ठग लिए. जानकारी के अनुसार, लगभग डेढ़ साल पहले युवती की दोस्ती इंस्टाग्राम पर राजस्थान के दौसा निवासी अंकित सिंह राजपूत से हुई थी. शुरुआत में मीठी बातें और झूठे वादों के साथ यह सिलसिला चलता रहा. फरवरी 2025 में अंकित पीड़िता के गांव पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर खेत की ओर ले गया और वहां उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
इसके बाद अंकित ने उसका वीडियो और फोटो भी बना लिया. इसके बाद उसने पीड़िता से को ब्लैकमेलिंग करने लगा. अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर अंकित पीड़िता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. वह युवती को मथुरा, वृंदावन, नोएडा, दिल्ली और यहां तक कि राजस्थान भी बुलाता रहा और बार-बार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा.
इतना ही नहीं, वीडियो लीक करने का डर दिखाकर आरोपी ने किस्तों में युवती से 2.5 लाख रुपये ठग लिए. जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसका मोबाइल छीनकर सारा डेटा डिलीट कर दिया और परिवार को तस्वीरें भेजने की धमकी दी.आखिरकार हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अपने साथ हुई इस आपबीती की शिकायत नरसेना थाना पुलिस से की.
थाना प्रभारी रामकिशोर गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित सिंह राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. साथ ही उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.
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