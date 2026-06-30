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गुमला का युवक कंपाउंडरी छोड़ बना पशुपालक, सुकर पालन से कमा रहा लाखों

गुमला के सुखनाथ महतो ने सुअर पालन का काम शुरू करने के लिए कंपाउंडर की नौकरी छोड़ी. अब सालाना 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं.

PIG FARMING IN GUMLA
गुमला में सुअर पालन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 30, 2026 at 7:00 PM IST

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गुमलाः जिले के घाघरा प्रखंड के एक युवक ने कंपाउंडर की नौकरी छोड़ सुअर पालन को आजीविका का जरिया बनाया है. अब वह सालाना 3 से 4 लाख रुपये कमा रहा है और आसपास के युवाओं के लिए मिसाल बन गया है.

आरसेटी से प्रशिक्षण लेकर की शुरुआत

जानकारी के अनुसार, घाघरा निवासी युवक सुखनाथ महतो पहले एक निजी क्लिनिक में कंपाउंडर का काम किया करता था. लेकिन सीमित आमदनी और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उसने स्वरोजगार का रास्ता चुना. उसने आरसेटी (Rural Self Employment Training Institute) खूंटी से सुअर पालन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण लिया और फिर अपने गांव में 6 डिसमिल जमीन पर छोटे स्तर पर सुअर पालन शुरू किया.

सुअर पालन करने वाले व्यक्ति का बयान (Etv Bharat)

16 बच्चे देती है एक मादा, 80-90 दिन में तैयार

युवक ने बताया कि एक मादा सुअर साल में दो बार में कुल 16 तक बच्चे देती है. सुअर के बच्चे 80-90 दिन में बिक्री योग्य हो जाते हैं. एक बच्चा 8 से 10 हजार रुपये में और बड़ा सुअर 20-25 हजार रुपये तक बिक जाता है. मौजूदा समय में उसके फार्म में 15 से ज्यादा सुअर हैं.

कम लागत, ज्यादा मुनाफा

उसने कहा कि सुअर पालन में लागत कम और मुनाफा ज्यादा है. सुअर रसोई का बचा खाना, चोकर, मक्का आदि खा लेते हैं. बीमारी भी कम लगती है. बाजार में मांस की मांग सालभर रहती है, जिससे बिक्री की चिंता नहीं होती.

बन रहे हैं प्रेरणा

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक की सफलता देखकर अब क्षेत्र के कई बेरोजगार युवा सुअर पालन में रुचि दिखा रहे हैं. पशुपालन विभाग भी इन्हें सहयोग कर रहा है. युवकेेे ने अन्य युवाओं से अपील की है कि नौकरी के पीछे न भागकर स्वरोजगार अपनाएं. सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनें.

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