सऊदी अरब मुठभेड़ में मौत का मामला, गोली लगने के बाद विजय ने भेजा था वॉइस मैसेज

सऊदी अरब मुठभेड़ में मौत का मामला, गोली लगने के बाद विजय ने भेजा था वॉइस मैसेज
गिरिडीह के युवक की सऊदी अरब में मौत हो गई है. परिजनों ने न्याय की मांग की है.
Published : November 1, 2025 at 2:15 PM IST
गिरिडीह: जिले के डुमरी प्रखंड की मधगोपाली पंचायत के दूधपनिया गांव निवासी प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की मौत आठ दिनों पहले सऊदी अरब में हो गई है. मौत के बाद से विजय की लाश सऊदी अरब में ही पड़ी है. इधर, गिरिडीह के डुमरी स्थित उसके घर में मातम का माहौल है. पत्नी बसंती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. रोते-रोते बसंती की आंखें सूज गईं है. मां सावित्री देवी भी सुध खो चुकी हैं. जबकि पिता सूर्य नारायण महतो भी अंदर से टूट चुके हैं.
ईटीवी भारत से परिजनों ने साझा की व्यथा
शनिवार को ईटीवी भारत की टीम दूधपनिया गांव पहुंची. यहां घर का माहौल काफी गमगीन था. पत्नी बसंती कमरे में बेसुध होकर रोये जा रही थीं. बसंती को ढाढ़स बंधाने के लिए उनकी मां मायके से आयी हुई हैं. बसंती की आंखों से भरभरा कर बह रहे आंसू को उनकी मां पोछे जा रही हैं. बस यही भरोसा दे रहीं हैं कि भगवान को यही मंजूर था. अब दोनों बच्चों के लिए तुम्हें मजबूत बनना है.
मां की बात सुनकर बसंती यही कहती हैं कि "बोले थे कि अबकी दफा लौटेंगे तो ऋषि और रौशन ( दोनों पुत्र ) को कुछ अच्छा गिफ्ट देंगे. अब कौन संभालेगा दोनों बच्चों को, दोनों किसे पापा कहेंगे" यह कहती हुई बसंती फिर से रोने लगती हैं. रोते-रोते फिर कहती हैं "हर शाम को बात होती थी, सुख-दुख पूछते थे, पर अब कौन पूछेगा."
15 अक्टूबर को आया था वॉइस मैसेज
इस दर्द के बीच बसंती ने ईटीवी से बात की. उन्होंने बताया कि 15 अक्तूबर की शाम को उनके पति का वॉइस मैसेज आया था. मैसेज में कहा था कि "पुलिस किसी और पर गोली चला रही थी, लेकिन गोली गलती से मुझे लग गई". बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां 24 अक्तूबर उन्होंने दम तोड़ दिया.
उन्होंने बताया कि विजय हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत थे. पिछली दफा भी वे सऊदी अरब ही गए थे. इस बार दिसंबर 2024 में उन्होंने रांची से फ्लाइट पकड़ी थी. वे यह कह कर गए थे कि डेढ़ साल में लौटेंगे तो कुछ बेहतर होगा, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई.
पिता ने की मुआवजे की मांग
इधर, मृतक के पिता कहते हैं कि उनका बेटा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर कार्यस्थल पर सामग्री एकत्र करने गया था. तभी वहां स्थानीय पुलिस की मुठभेड़ हो रही थी और वहां से गुजर रहे उनके पुत्र विजय कुमार महतो को गोली लग गई. उनका आरोप है कि पुत्र की मौत के लिए कंपनी जिम्मेवार है. ऐसे में उन्हें मुआवजा चाहिए. साथ ही पुत्र का शव भी. उनका कहना है कि यहां बेहतर रोजगार नहीं मिलने के कारण ही उनके दो बेटे सऊदी अरब में काम करने गए थे. जिसमें एक की मौत ही हो गई.
शोक संतप्त परिजनों से मिले विधायक
इधर, डुमरी विधायक जयराम महतो भी मृतक के परिजनों से मिले. उन्होंने परिजनों से बात की. वहीं भारतीय दूतावास, सऊदी अरब के राजदूत को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है. विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि विजय कुमार महतो का पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने की व्यवस्था हो. शोक संतप्त परिवार को कानूनी और वित्तीय सहायता दी जाए.
विधायक ने कहा कि दूतावास की त्वरित कार्रवाई से मृतक के परिवार को न्याय और राहत मिलेगा. विधायक ने बताया कि मेरी बात लगातार कंपनी के अधिकारियों के साथ हो रही है. मैंने राज्य के कई संबंधित लोगों को पत्र लिख कर मामले में संज्ञान लेने की बात कही है.
