ETV Bharat / state

सऊदी अरब मुठभेड़ में मौत का मामला, गोली लगने के बाद विजय ने भेजा था वॉइस मैसेज

गिरिडीह के युवक की सऊदी अरब में मौत हो गई है. परिजनों ने न्याय की मांग की है.

Giridih Youth Died In Saudi Arabia
गिरिडीह में विलाप करते मृतक विजय कुमार महतो के परिजन. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 1, 2025 at 2:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: जिले के डुमरी प्रखंड की मधगोपाली पंचायत के दूधपनिया गांव निवासी प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की मौत आठ दिनों पहले सऊदी अरब में हो गई है. मौत के बाद से विजय की लाश सऊदी अरब में ही पड़ी है. इधर, गिरिडीह के डुमरी स्थित उसके घर में मातम का माहौल है. पत्नी बसंती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. रोते-रोते बसंती की आंखें सूज गईं है. मां सावित्री देवी भी सुध खो चुकी हैं. जबकि पिता सूर्य नारायण महतो भी अंदर से टूट चुके हैं.

ईटीवी भारत से परिजनों ने साझा की व्यथा

शनिवार को ईटीवी भारत की टीम दूधपनिया गांव पहुंची. यहां घर का माहौल काफी गमगीन था. पत्नी बसंती कमरे में बेसुध होकर रोये जा रही थीं. बसंती को ढाढ़स बंधाने के लिए उनकी मां मायके से आयी हुई हैं. बसंती की आंखों से भरभरा कर बह रहे आंसू को उनकी मां पोछे जा रही हैं. बस यही भरोसा दे रहीं हैं कि भगवान को यही मंजूर था. अब दोनों बच्चों के लिए तुम्हें मजबूत बनना है.

सऊदी अरब में मारे गए विजय कुमार महतो के परिजनों से बात करते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मां की बात सुनकर बसंती यही कहती हैं कि "बोले थे कि अबकी दफा लौटेंगे तो ऋषि और रौशन ( दोनों पुत्र ) को कुछ अच्छा गिफ्ट देंगे. अब कौन संभालेगा दोनों बच्चों को, दोनों किसे पापा कहेंगे" यह कहती हुई बसंती फिर से रोने लगती हैं. रोते-रोते फिर कहती हैं "हर शाम को बात होती थी, सुख-दुख पूछते थे, पर अब कौन पूछेगा."

15 अक्टूबर को आया था वॉइस मैसेज

इस दर्द के बीच बसंती ने ईटीवी से बात की. उन्होंने बताया कि 15 अक्तूबर की शाम को उनके पति का वॉइस मैसेज आया था. मैसेज में कहा था कि "पुलिस किसी और पर गोली चला रही थी, लेकिन गोली गलती से मुझे लग गई". बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां 24 अक्तूबर उन्होंने दम तोड़ दिया.

उन्होंने बताया कि विजय हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत थे. पिछली दफा भी वे सऊदी अरब ही गए थे. इस बार दिसंबर 2024 में उन्होंने रांची से फ्लाइट पकड़ी थी. वे यह कह कर गए थे कि डेढ़ साल में लौटेंगे तो कुछ बेहतर होगा, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई.

पिता ने की मुआवजे की मांग

इधर, मृतक के पिता कहते हैं कि उनका बेटा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर कार्यस्थल पर सामग्री एकत्र करने गया था. तभी वहां स्थानीय पुलिस की मुठभेड़ हो रही थी और वहां से गुजर रहे उनके पुत्र विजय कुमार महतो को गोली लग गई. उनका आरोप है कि पुत्र की मौत के लिए कंपनी जिम्मेवार है. ऐसे में उन्हें मुआवजा चाहिए. साथ ही पुत्र का शव भी. उनका कहना है कि यहां बेहतर रोजगार नहीं मिलने के कारण ही उनके दो बेटे सऊदी अरब में काम करने गए थे. जिसमें एक की मौत ही हो गई.

Giridih Youth Died In Saudi Arabia
गिरिडीह स्थित मृतक विजय कुमार महतो का घर और परिजन. (फोटो-ईटीवी भारत)

शोक संतप्त परिजनों से मिले विधायक

इधर, डुमरी विधायक जयराम महतो भी मृतक के परिजनों से मिले. उन्होंने परिजनों से बात की. वहीं भारतीय दूतावास, सऊदी अरब के राजदूत को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है. विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि विजय कुमार महतो का पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने की व्यवस्था हो. शोक संतप्त परिवार को कानूनी और वित्तीय सहायता दी जाए.

विधायक ने कहा कि दूतावास की त्वरित कार्रवाई से मृतक के परिवार को न्याय और राहत मिलेगा. विधायक ने बताया कि मेरी बात लगातार कंपनी के अधिकारियों के साथ हो रही है. मैंने राज्य के कई संबंधित लोगों को पत्र लिख कर मामले में संज्ञान लेने की बात कही है.

ये भी पढ़ें-

बाल श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत! शव पहुंचा तो ग्रामीण हुए उग्र, होटल संचालक पर दर्ज होगी एफआईआर

हैदराबाद से मजदूर का शव पहुंचा दुमका के बंदरफसा गांव, परिजनों की चीत्कार से माहौल गमगीन

कुवैत अग्निकांड में मारे गए अली हसन का शव पहुंचा रांची, प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंपा शव, राज्य सरकार की ओर से दिया गया पांच लाख का चेक - Ranchi Youth Died In Kuwait

TAGGED:

YOUNG MAN FROM GIRIDIH DIED
POLICE ENCOUNTER IN SAUDI ARABIA
GIRIDIH YOUTH DIED IN SAUDI ARABIA
गिरिडीह के युवक की सऊदी अरब में मौत
INDIAN YOUTH DIED IN SAUDI ARABIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.